Powerplex schließt sich als neuester spielbarer Kämpfer der Invincible VS -Reihe an

Mit etwa zwei Monaten bis zum Start teilt der Entwickler Skybound Entertainment weiterhin Updates und Ankündigungen darüber, was Invincible VS bieten wird, wenn Fans am 30. April am ersten Tag einsteigen.

Zu diesem Zweck wurde nun ein weiterer Charakter für die Startreihe der Superhelden bestätigt, nämlich der hochkarätige Bösewicht Powerplex. Der widersprüchliche Charakter, der eine der dunkelsten Hintergrundgeschichten von Invincible hat und die für Aaron Paul zu viel war, um ihn in der Animationsserie weiterhin zu sprechen, wird im Spiel präsent sein und will endlich gegen Invincible zurückschlagen.

Was Powerplex bietet, erklärt die offizielle Beschreibung: "Der ehemalige GDA-Wissenschaftler, der zum Hochspannungs-Bösewicht wurde, Powerplex – alias Scott Duvall – ist ein Mann, der von Trauer durchdrungen ist, nachdem seine Schwester und Nichte während der Zerstörung Chicagos getötet wurden, und er gibt Invincible die Schuld an ihrem Tod. Indem er seine Fähigkeit nutzt, kinetische Energie in Elektrizität umzuwandeln, lässt sich Powerplex von seinem intensiven Hass und unermüdlichen Zorn zu einer verrückten Rachesuche treiben, die katastrophale Folgen endet. In Invincible VS ist er ein Fernkämpfer, der durch elektrifizierte Luftangriffe und exzellente Bodenbeweglichkeit Druck aufrechterhalten und den Abstand zu Gegnern kontrollieren kann, was brutale Kombosketten ermöglicht."

Sehen Sie sich unten den Trailer zur Ankunft von Powerplex in Invincible VS an.