Powerbanks und Vapes werden auf Flügen zum größten Sicherheitsrisiko

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Vor Beginn der Sommersaison und einer geschäftigen Urlaubszeit für viele wird den Passagieren an Bord geraten, keine Powerbanks und Vapes im Gepäck mitzunehmen, da ihnen geraten wird, diese Geräte stattdessen in der Kabine mitzunehmen.

Laut BBC sagt die Civil Aviation Authority nun, dass die durchschnittliche Person vier verschiedene lithiumbetriebene Geräte auf einem Flug mitnimmt. Diese Batterien speichern viel Energie auf kleinem Raum, aber wenn sie überhitzen können, können sie Feuer fangen. Diese Brände breiten sich schnell aus und können sehr schwer zu kontrollieren sein, besonders an einem Flugzeug.

Allein im Jahr 2025 wurden 643 Fälle, in denen Geräte mit Lithiumbatterien in Holdbags gefunden wurden, den Behörden gemeldet. Das ist mehr als doppelt so viel wie 2024. Berichte über Überhitzung dieser Geräte haben sich im gleichen Zeitraum fast verdoppelt.

Tim Alderslade von Airlines UK sagt, dass das Risiko von Lithiumbatterien nur steigen wird, je mehr Menschen von ihren Geräten abhängig werden. "Solange Piloten und Kabinenpersonal darin geschult sind, mit jeder Situation umzugehen, ist das beste Ergebnis immer die Prävention, die damit beginnt, wenn die Passagiere ihre Taschen packen", sagte er.

Wenn Sie also diesen Sommer irgendwohin fliegen, ist es am besten, einfach Ihre mit Lithium-Akku betriebenen Geräte bei sich zu behalten.