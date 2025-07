PowerA Slim Case für Nintendo Switch 2

Es kann schwierig sein, die perfekte Tasche für deine Nintendo Switch 2 auszuwählen. Es gibt eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt, unabhängig davon, dass das Gerät erst seit ein paar Wochen erhältlich ist, von denen wir uns bereits eine Handvoll angesehen haben. Was wesentlich einfacher ist, ist der Meinungsaustausch über dieses Zubehör, da es in der Regel keine großen Unterschiede zwischen ihrer Funktionsweise und ihrem Verhalten gibt.

Nimm die Slim Case für Switch 2 von PowerA. Das ist so grundlegend, wie man es mit einer Tragetasche bekommen kann. Es handelt sich um einen Stoffkörper, der genügend Platz bietet, um eine Switch 2-Konsole und eine Handvoll Spielkassetten zu verstauen, die in einer Klappe aufbewahrt werden können, die ausgeklappt werden kann, um auch als Konsolenständer zu dienen. Ja, das ist auch schon das Ausmaß der Feinheiten dieser Tasche, aber ehrlich gesagt, was könnte man sich mehr von einem Zubehör wünschen oder erwarten, das dazu gedacht ist, sein brandneues System aufzubewahren und zu schützen.

Nun habe ich kürzlich die Tasche von Belkin überprüft, in das eine Powerbank eingebaut war, und obwohl es sich sicherlich um ein Gerät mit einer einzigartigeren Designphilosophie handelte, stellte ich fest, dass es ein paar Probleme in Bezug auf die Passform der Konsole gab und wie bequem ein Switch 2 in das Gehäuse passte. Mit dem Slim Case kann ich freudig berichten, dass dies überhaupt kein Problem ist. Ein Switch 2 passt genau in den zugewiesenen Raum, ohne sich beengt zu fühlen, aber es fehlt jeglicher Spielraum, der zu Bedenken führen könnte, dass sich die Konsole während des Transports bewegen könnte. Das ist so sicher, wie man es sich nur erhoffen kann.

Was die ausklappbare Klappe für die Spielkassette aus Stoff betrifft, so hat diese ihre Knicke. Zum einen ist die tatsächliche Passform um die Konsole perfekt und ohne Probleme und die weichere Stoffseite passt sich gut an das Switch 2 -Display an, um es vor Schrammen und Kratzern zu schützen. Da gibt es keine Probleme. Mein größter kleiner Designfehler ist, dass angesichts der Art und Weise, wie das Switch 2 in dieser Tasche passt, die Spielkassetten tatsächlich auf dem Kopf stehen, was bedeutet, dass die Cartridge umgedreht sind, wenn man die Tasche öffnet und die Klappe herausklappt, um auf das Switch 2 zuzugreifen. Meine Sorge dabei ist, dass die Cartridge Gefahr laufen, herauszufallen, da die Passform und der verfügbare Platz nicht besonders nachsichtig sind. Es ist ein kleines Problem, aber dennoch eines.

Außerdem wäre es eine schöne Designergänzung, wenn irgendwo eine zusätzliche Tasche eingebrannt wäre, nur damit man einen kleinen zusätzlichen Platz zum Verstauen von Kabeln, einer weiteren SD-Karte oder vielleicht einer Handvoll anderer Cartridge haben, wenn man mehr als die 12 Steckplätze habt. Es ist kein Dealbreaker, aber so wie es aussieht, muss jede zusätzliche Hardware, die man mit sich herumtragen möchtet, außerhalb der Tasche erfolgen.

Wenn man sich die Verarbeitungsqualität und den Materialverbrauch ansieht, ist dies tatsächlich erstklassig. Die Stoffe sind innen glatt und weich und das Äußere hat ein robusteres und schützenderes Design, das den Elementen besser standhält. Die Wahl des Farbschemas ist meiner Meinung nach ebenfalls sehr gut, wobei Grau und Rot kombiniert werden, um ein angenehmes und auffälliges Erscheinungsbild zu schaffen. Es gibt etwas zu sagen, wenn man das massive Switch 2 -Logo auf der Außenseite verkleinert - oder ganz entfernt - (wofür könnte dieser Tasche sonst noch verwendet werden?), da es ein wenig überwältigend ist, aber ansonsten ist das Erscheinungsbild eine Stärke.

Aus der Perspektive des Designs ist es also fast genau das, was man sich erhoffen kann; sein Aussehen beeindruckt und es hat Abmessungen, die nicht zu viel Platz einnehmen - ja, dies ist im Grunde eine Erweiterung des Switch 2, also keine Sorge über eine große und sperrige Tasche, das euren Taschenraum auffrisst - aber was ist mit dem Preis. Es ist mit 15 £ erschwinglich, was bedeutet, dass es sicherlich eine gute Option für neue oder potenzielle Switch 2 Besitzer ist. Und das ist auch schon alles, was es zu diesem Fall zu sagen gibt. Es erledigt seine Arbeit mit Klasse und Leichtigkeit. Ist das nicht so ziemlich alles, was man sich von einer Tragetasche erhoffen kann?

