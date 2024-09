PowerA OPS v3 Pro Wireless Controller

Manchmal gibt es Dinge oder Situationen, die so verdammt nah dran sind, perfekt zu sein, aber einfach das Ziel verfehlen. Es ist, als würde man sich einen Dolby-DVD-Standby-Bildschirm ansehen, bei dem das kleine Logo immer näher an die Ecke kommt, um einen perfekten Rebound zu erzielen, nur um dann im letzten Moment die Seite zu berühren und in eine zufällige Richtung abzuprallen. Genau dieses Gefühl habe ich beim neuesten Gerät von PowerA, dem OPS v3 Pro Wireless Controller. Obwohl das Hauptproblem, das dieses Gerät zurückhält, nicht irgendeine winzige Eigenart der Herstellung ist, sondern die Plattformbeschränkungen, die es mit sich bringt.

Wovon spreche ich hier? Nun, die Tatsache, dass dieser Controller nur für PC- und Cloud-Gaming entwickelt wurde. Es gibt einen Platz für einen Controller auf diesem Markt, und ja, der OPS v3 Pro meistert die anstehende Aufgabe mit Eleganz und immenser Vielseitigkeit. Aber wenn man bedenkt, dass die meisten "Pro"-Controller für Konsolen dazu tendieren, ein Vermögen zu kosten, weniger flexibel als dieses Gerät sind und oft viel dünner ausfallen, hatte PowerA mit diesem Gadget die Chance, die Leistungsdynamik zurückzusetzen und ein Loch in den überteuerten Controller-Markt zu schlagen. Doch stattdessen wurde ein Gerät gebaut, das ausschließlich für PC- und Cloud-Gaming gedacht ist. Oh, so nah dran...

Also, warum mag ich diesen Controller so sehr? Es ist wirklich einfach: Er hat alle Funktionen und Systeme, die ich von einem Profi-Controller erwarte und brauche, ohne viel Ärger. Er ist im Xbox-Format gebaut und verfügt über die Tasten A, B, X und Y sowie eine asymmetrische Platzierung der Analogsticks. Da es sich um einen Profi-Controller handelt, hat er die erwarteten vier hinteren Eingänge, die nach Belieben neu belegt werden können, sowie zwei zusätzliche obere Tasten, die dort sitzen, wo sich normalerweise die Stoßstangen und Auslöser befinden. Ja, Sie können auch jede dieser Einstellungen neu zuordnen, die Auslöser auf drei verschiedene Einstellungen sperren, um die Eingaben zu reduzieren, die Sie benötigen, um sie zu aktivieren. Die Analogsticks und Auslöser sind mit Hall-Effekt ausgestattet, um die Zuverlässigkeit zu verbessern, es gibt sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Unterstützung (über einen Bluetooth-Dongle) und Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen und die Reaktionszeit Ihrer Eingaben zu optimieren. Es gibt gemusterte, gummierte Griffe an den Stellen, an denen Ihre Hände ruhen, sowie Rillen an den Abzügen, Stoßstangen und Sticks. Oh, und RGB gibt es auch. Ich weiß, was Sie vielleicht denken, aber die Art und Weise, wie dies integriert ist, trägt ebenfalls zur angenehmen Nutzung dieses Geräts bei.

Der OPS v3 Pro benötigt, obwohl es sich um einen PC-Controller handelt, keine Software zur Anpassung. Alles, ich wiederhole alles, kann direkt am Controller selbst erledigt werden. Wir haben andere Fälle gesehen, in denen dies verwendet wird, aber PowerA hat hier ein System entwickelt, das mit Leichtigkeit und Klasse funktioniert. Um Eingaben neu zuzuordnen, halten Sie die Program-Taste gedrückt, wählen Sie die Eingabe aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Taste, an die sie gebunden werden soll. Für RGB halten Sie die Taste gedrückt und spielen dann mit den verschiedenen Controller-Eingaben, um ein einzigartiges und hochgradig anpassbares Farbschema auszuwählen, das die regulären Tasten, Sticks und D-Pads auf der Vorderseite sowie den allgemeinen Frontumriss des Controllers beleuchtet. Wenn ich bis zu diesem Punkt irgendeine Kritik äußern müsste, wäre es, dass die Materialien, die PowerA für den Bau des Controllers verwendet hat, von höherer Qualität profitieren könnten. Doch dann würde man sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass man die niedrigeren Kosten für ein Pro-Gerät zugunsten eines hochwertigeren Gefühls aufgibt.

Für diejenigen unter Ihnen, die den OPS v3 Pro kabelgebunden verwenden möchten, wird ein geflochtenes USB 2.1-zu-USB-C-Kabel mitgeliefert. Wenn Sie ihn jedoch drahtlos betreiben möchten, können Sie einen kleinen, mitgelieferten (und magnetisierten) kabellosen Ladeblock einrichten, der auch als Halterung für den drahtlosen USB-Dongle dient. Alles ist sehr intuitiv und entspricht genau meinen Erwartungen an einen Profi-Controller, insbesondere für eine Konsole, was mich so wütend macht, dass er so plattformbegrenzt ist, wie er es ist.

Abgesehen davon, dass PowerA die Chance verpasst hat, den Kauf eines Xbox Elite Series Controllers noch weniger notwendig zu machen (ernsthaft, kaufen Sie keinen, er wird kaputtgehen!) und eine viel kostengünstigere Option zu den normalerweise sehr guten Scuf-Alternativen anzubieten, ändert das nichts an der Tatsache, dass der OPS v3 Pro eine ausgezeichnete Option ist. Er ist äußerst vielseitig, angenehm zu bedienen, benötigt keine Drittanbieter-Software, ist komplett Plug-and-Play und bietet die Tiefe, die man sich von einem Profigerät wünscht. Wenn Sie ein PC- oder Cloud-Gamer sind, der nach etwas sucht, um Ihr Gamepad-Gameplay zu verbessern, ein Gerät, das etwa die Hälfte des Preises einer Scuf-Alternative kostet, dann werden Sie mit diesem PowerA-Juwel nichts falsch machen.