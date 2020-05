Power Rangers: Battle for the Grid transformiert mit drittem Season Pass

Power Rangers: Battle for the Grid bekommt drei neue Spielfiguren: Lauren Shiba (Super Samurai), Robert 'RJ' James (Jungle Fury) und ein dritter Charakter (angeblich Scorpina) werden alle über einen weiteren Season Pass in das Spiel gelangen. RJ wird zuerst veröffentlicht und sollte Ende Juni eintreffen. Alle Spielfiguren kosten knapp 5 Euro und den gesamten Pass gibt es für 15 Euro. Power Rangers: Battle for the Grid ist für PC, Playstation 4, Xbox One (im Xbox Game Pass enthalten) sowie für Nintendo Switch verfügbar.

