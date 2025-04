Power Rangers-Autor kommentiert "rassistisch unsensibeles" Casting

HQ

Es gibt ein laufendes Thema über die Besetzung von Power Rangers Schauspielern, da in der ersten Staffel der Mighty Morphin Power Rangers Serie viele die Entscheidung, einen schwarzen Schauspieler als Black Ranger und einen asiatischen Schauspieler als Yellow Ranger zu besetzen, als eine "rassistisch unsensibele" Entscheidung angesehen haben. Dies ist ein Thema, das einer der Autoren der Originalserie jetzt in der neuesten Folge der Serie von Investigation Discovery mit dem Titel Dark Side of Power Rangers kommentiert hat (danke, Entertainment Weekly).

Der Autor Tony Oliver wurde nach den Besetzungsentscheidungen gefragt, worauf er antwortete: "Keiner von uns denkt über Stereotypen." Er merkte dann an , dass "es für die schwarze Figur des schwarzen Rangers und die asiatische Figur der gelbe Ranger meine Assistentin war, die eines Tages in einer Besprechung darauf hinwies." Er schloss mit den Worten: "Es war so ein Fehler."

Oliver merkte auch an, dass Thuy Trang, die in der Serie die Yellow Ranger spielte, nicht der ursprünglich gecastete Star war, da Audri Dubois die Rolle ausfüllen sollte, bevor sie aufgrund von Gehaltsproblemen ausstieg.

