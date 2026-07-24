John Carney hat mir als Film- und Musikliebhaber sehr viel bedeutet. Es war 2006, und sein Film Once hat einen tiefen Nerv in meinem Herzen getroffen. Die einfache, aber schöne Geschichte des irischen Musikers Guy (Glen Hansard), der Girl (Markéta Irglová) trifft, rief viele Emotionen hervor, vielleicht vor allem durch die Musik. Sie gewannen einen wohlverdienten Oscar für den Song "Falling Slowly", aber es war mehr als das. Ich habe inzwischen gelesen, dass Glen und Markéta sich einige Jahre zuvor kennengelernt hatten, als seine Band spielte, und dass die beiden nach den Dreharbeiten zu Once eine Beziehung begannen, die etwa ein paar Jahre dauerte.

Fußnote: Nach dem Erfolg des Films gründeten sie die Band Swell Season. Ich habe sie um 2011 live im Berns gesehen, mit Eric Gadd an den Keyboards, und es war ein großartiges Konzert mit vielen großartigen Songs für alle, die neugierig sind. Aber genug von der Nostalgie. Carney hat seit Once mehrere Musikfilme gedreht und ist nun mit Power Ballad zurück.

Eine kurze Zusammenfassung des Films: "Rick lebt von alten Träumen, es als Künstler zu schaffen, verdient aber seinen Lebensunterhalt als Hochzeitssänger. Bei einer Hochzeit trifft er Danny, einen Boyband-Star im Niedergang. Sie verbinden sich über Musik während einer nächtlichen Jam-Session. Als Danny Ricks Lied zum Hit macht, macht sich Rick daran, die Anerkennung zurückzugewinnen, von der er glaubt, dass er sie verdient."

Wer träumt nicht davon, in einer Coverband zu spielen?

Wie erwähnt, ist Carney ziemlich fixiert auf Musikfilme. Ich habe Songs from Manhattan, Sing Street oder Flora and Son nicht gesehen, aber Once hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen, ebenso wie sein Drama On the Edge, in dem Cillian Murphy einen suizidalen jungen Mann spielt. Die Idee von Paul Rudd in einer Komödie war an sich nicht besonders ansprechend; aber es war Carneys Erfolgsbilanz, die mich dazu gebracht hat, Power Ballad zu schauen.

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Und so gehen wir zum schauspielerischen Teil der Rezension über und knüpfen an das an, was ich oben über Rudd geschrieben habe. Es gab eine Zeit, da fand ich Rudd ein wirklich charmanter Schauspieler, und viele seiner Komödien waren ziemlich unterhaltsam. Ich mochte auch den ersten Ant-Man. Aber irgendwann wurde mir klar, dass Rudd im Grunde genau dieselbe Rolle spielt, unabhängig vom Film. Er ist damit keineswegs allein, aber ich hatte einfach irgendwie genug davon. Aber positiv ist: In Power Ballad findet er fast diesen ursprünglichen Charme zurück. Vielleicht liegt es auch daran, dass es keine "typische" Rudd-Komödie ist, da er tatsächlich ein wenig glänzen darf.

Danny Wilson wird von Jonas Brothers-Mitglied Nick Jonas gespielt, der unter anderem in den neuen Jumanji-Filmen und Midway zu sehen war. Wenig überraschend hat er einen Boyband-Charme, der auf dem Bildschirm durchscheint, und man hat Mitleid mit ihm und möchte ihm einen kleinen Tritt in die Eier geben, wenn er Ricks Musik stiehlt. Andere, die herausstechen, sind die Jungs in Ricks Coverband (Coverband), wo sein Kumpel Sandy, gespielt von Peter McDonald, den größten Eindruck hinterlässt. Marcella Plunkett, in der Rolle von Ricks Frau Rachel, ist ebenfalls beeindruckend.

Hier gibt es genug zu genießen. Power Ballad bietet vielleicht nichts Neues und ist nicht makellos, aber was es tut, macht es gut. Es ist ein leichtfüßiges, unterhaltsames kleines Juwel, das sich nicht allzu ernst nimmt, aber auch nicht albern wird. Andererseits ist es keine amerikanische Komödie, obwohl Rudd und Jonas die Hauptrollen spielen.

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Carney beweist erneut, dass es möglich ist, Drama, Komödie und Musik zu verbinden, und die Szene, in der Rick und Danny betrunken und leicht betrunken sitzen und jammen, ist sowohl lustig als auch schön. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, bin ich bei solchen Filmen etwas weich. Es erinnert mich an Danny Boyles extrem unterschätzten und cleveren Film Yesterday, obwohl die beiden Handlungen völlig unterschiedlich sind. Ich schätze auch die Dynamik innerhalb von Ricks Familie. Wie seine mürrische Teenager-Tochter allmählich mit den musikalischen Fähigkeiten ihres Vaters vertraut wird, und der unterstützenden, scharfzüngigen und liebenswerten Ehefrau, die scherzhaft sagt, es sei in Ordnung, wenn Rick mit Groupies ankommt, solange er ihr davon erzählt. Außerdem ist das Lied, das Danny stiehlt, tatsächlich richtig gut, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau von "Once" und "Falling Slowly".

Also, wenn Sie Lust auf eine Pause von einer schicksalhaften Odyssee haben oder vielleicht vorübergehend genug von Horror- oder Haifilmen hatten? Gib Power Ballad eine Chance. Es lohnt sich auf jeden Fall.