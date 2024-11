Potion Craft creator: "Wenn ich die Steuerung nicht perfekt machen könnte, würde das Spiel nie funktionieren"

HQ

Wenn Sie Titel mögen, die leicht zu verstehen, aber schwierig zu vervollständigen sind, werden Sie unsere Empfehlung von Potion Craft auf jeden Fall zu schätzen wissen. Der Alchemisten-Simulator, in dem du einen mittelalterlichen Fantasy-Tränkeladen führst, während du Formeln für neue und überraschende Effekte in deinen Mixturen erforschst, erfreute sich großer Beliebtheit auf PC und Nintendo Switch und in jüngster Zeit bei seiner Veröffentlichung auf PlayStation und Xbox. Aber das Gameplay ist stark auf Präzision angewiesen, um die perfekte Balance zwischen der Herstellung eines nützlichen Tranks und nicht eines tödlichen Gebräus für Ihre potenziellen Kunden zu finden, so dass die Steuerung "perfekt" sein musste, wie uns der Schöpfer, Mikhail Chuprakov, CEO von Niceplay Games, in einem Interview während der DevGAMM 2024 erzählt, das Sie sich in den Untertiteln unten ansehen können.

"Als Gamer genieße ich diese kleinen Details und Funktionen in anderen Spielen sehr", sagte Chuprakov. "Also wollte ich etwas machen, naja, perfekt gemacht, und eines der Dinge, die ich zum Laufen bringen wollte, ist die Steuerung. Es war etwas, das ich perfekt machen wollte, und ich denke, ohne die Liebe zum Detail würde [das Spiel] nicht funktionieren."

Potion Craft wird von der Idee untermauert, immer stärkere Tränke mit verstärkter Wirkung herzustellen, aber eine weitere seiner Hauptattraktionen liegt in der Tatsache, dass das gleiche Ergebnis auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Zutaten erzielt werden kann, was das Erlebnis jedes Spielers einzigartiger macht. "Ich wollte schon immer ein Spiel, bei dem man das hat, wo man den Trank mit verschiedenen Formen so machen kann, wie man es will. Also, ja, ich denke, das ist eines der Dinge, die Aufmerksamkeit erregen und die Spieler lange im Spiel halten, weil sie optimieren wollen, weniger Zutaten verwenden oder einfach etwas anderes machen wollen."

Um diese besseren Ergebnisse zu erzielen, und angesichts der Komplexität der Vorbereitungen auf höherem Niveau, ist es natürlich möglich, dass die Schwierigkeitskurve viele davon abgehalten hat, den begehrten Stein der Weisen zu erhalten. Das wird sich jedoch mit den neuen Modi ändern, die in der kommenden Version 2.0 des Spiels hinzugefügt werden.

"Früher gab es nur eine Schwierigkeit und wir haben versucht, sie für alle auszugleichen. Wir hatten drei Arten von Spielern: normale Spieler, die mit allem einverstanden sind, Spieler, die das Gefühl haben, nicht genug Zutaten zu haben und die Spielökonomie nicht gewinnen zu können, und Spieler, die das Gefühl haben, dass es für sie nicht schwer genug ist, deshalb haben wir jetzt vier Schwierigkeitsgrade. Classic, Explorer, was einfacher ist, und Grand Master, das schwieriger ist, viel schwieriger, und es gibt einen Hardcore-Modus namens Suffering, der wirklich schwer ist. Wie echte Alchemie."

Du kannst Potion Craft auf PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PC genießen.