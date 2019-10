Post-Launch-Pläne von The Surge 2 beinhaltet Kraken-DLC im Januar

Letzte Woche kündigte Focus Home Interactive einen Season-Pass für The Surge 2 - dem Sci-Fi-Soulslike vom deutschen Entwickler Deck13 - an, heute wurden die Post-Launch-Pläne konkretisiert. Freunde des Action-Rollenspiels können sich auf neue Waffen und Ausrüstungssets freuen, die nach dem Kauf des Season-Passes in der Spielwelt zu finden sind. Anfang 2020 wird zudem ein neues Add-On bereitstehen, das uns auf einen "mysteriösen Flugzeugträger" verfrachtet.

Das DLC "The Kraken" wird einen neuen Schauplatz einfügen und Spielern "Stunden an Inhalten" bescheren, verspricht der Entwickler. Ob der Inhalt auch separat erworben werden kann, ist noch nicht bekannt. Für 20 Euro könnt ihr im November 13 neue Waffen in der Spielwelt suchen. Irgendwann im Dezember wird das Spiel um drei neue Ausrüstungssets erweitert, im Januar soll schließlich The Kraken ins Spiel gelangen.

Wer sich die DLC-Gegenstände sichern will, muss sie zuerst ihren Vorbesitzern abknüpfen. Das Add-On erlaubt euch also lediglich die Gegenstände in der Welt finden zu können - ihr erhaltet sie nicht automatisch, sondern müsst selbst nach ihnen suchen. Beim Kauf erhaltet ihr aber immerhin eine neue Waffe. The Surge 2 ist auf PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich, in unserer Kritik erfahrt ihr mehr darüber.