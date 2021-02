Post-Launch-Inhalte in Hitman 3 folgen dem Beispiel von Hitman 2

You're watching Werben

Heute stellte IO Interactive zukünftige Inhalte für Hitman 3 vor. Das dänische Entwicklerstudio wird ihr Actionspiel in diesem Monat mit zwei flüchtigen Zielen ausstatten, die ihr nur ein einziges Mal angehen könnt. Erweckt ihr Verdacht und lasst eine Zielperson entkommen (oder sterbt ihr bei dem Versuch sie zu eliminieren), scheitert die Mission und ihr könnt sie nicht erneut starten. Dementsprechend solltet ihr euch also gut vorbereiten, sonst geht euch der Auftrag durch die Lappen. Diese beiden Ziele in Sapienza (Italien) warten jedoch erst Ende des Monats auf euch, bis dahin wird es zwei Eskalationsmissionen (die Erste beginnt heute) geben, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Besitzer der Deluxe Edition von Hitman 3 freuen sich über zwei weitere Missionen dieses Typs.