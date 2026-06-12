Postkarte hilft, gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs mehr als ein Jahrhundert später zu identifizieren

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Schätzungsweise 20 Millionen Menschen sollen infolge des Ersten Weltkriegs gestorben sein, und unter ihnen waren natürlich viele, die leider nie gefunden wurden oder nicht identifiziert werden konnten. Der Krieg endete 1918, aber auch heute noch werden weiterhin Bemühungen betrieben, Angehörige über das Schicksal ihrer Vorfahren zu informieren und ihnen eine angemessene Beerdigung zu gewähren.

Nun berichtet Yahoo, dass bei einer Ausgrabung sechs tote Soldaten in den Schützengräben des Krieges zutage gefördert wurden. Dank einer Postkarte des britischen Soldaten Private Thomas Redvers Whitaker wurde er identifiziert und seine Angehörigen nach DNA-Tests benachrichtigt. Die Postkarte stammte aus Bradford, wo mehrere Verwandte noch leben und Familienmitglieder an der Beerdigung auf dem Tyne Cot Cemetery in Belgien teilnahmen.

Die Suche nach weiteren Vermissten geht weiter, und etwa eine halbe Million britische Soldaten warten noch immer irgendwo auf den alten Schlachtfeldern darauf, entdeckt zu werden.