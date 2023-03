Postal 4: No Regerts kommt für PS4 und PS5 im März

Der neueste Teil der höchst umstrittenen und oft sowohl gescholtenen als auch kritisierten Serie Postal hat nun einen Veröffentlichungstermin für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhalten, die auch das erste Spiel sein werden, das jemals vom Entwickler Running with Scissors für Sonys Formate veröffentlicht wurde.

Postal braucht kaum eine weitere Präsentation, im vierten Teil schlüpfst du noch einmal in die Figur The Postal Dude - und dann kannst du dir entscheiden, so ziemlich das zu machen, was du willst. Verrückt zu werden und auf deine Mordopfer zu urinieren, ist zum Beispiel eine Sache, oder du kannst auch Missionen übernehmen, um etwas Geld zu verdienen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt die Grenzen - wie man so schön sagt.

Postal 4: No Regerts erscheint am 21. März für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Wirst du Postal 4 spielen?