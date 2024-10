Post Trauma wird sich wirklich wie ein Survival-Horror aus den 90ern anfühlen: "Wir sagen die Dinge nicht laut"

Inspiriert von Horrorspielen aus den 90er Jahren, insbesondere Silent Hill, kommt Post Trauma dieses Halloween und könnte eine unverzichtbare Wahl für Fans des Genres sein, besonders wenn Sie Lust auf eine Old-School-Herausforderung haben.

Auf der Gamescom hatten wir das Vergnügen, mit Roberto Serra, dem Director von Red Soul Games, einem spanischen Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Spannung einiger Klassiker des Genres wieder aufleben zu lassen, uns verletzlich zu fühlen und unseren Verstand mehr als unsere Stärke einsetzen zu müssen, um in dieser alternativen Dimension zu überleben.

"Er wacht an einem anderen Ort auf und muss einen Weg nach Hause finden. Auf dem Weg dorthin wird er dort andere Personen treffen, die an diesem Ort gefangen sind, der ein realer Ort ist", erklärt er Gamereactor. "Es ist nicht so, dass man bis zum Ende des Spiels kommt und, oh, es war ein Traum. Nein, es ist ein realer Ort."

Post Trauma wird wie ein Escape Room sein: "Wir mögen die Idee, dass Spieler verloren gehen"

Dies ist auch ein Ort, der sich während des Spielens ein wenig verändern wird, der sich lebendig anfühlen wird, so dass die Spieler auf die Umgebung und die kleinen Details achten müssen: "Wir sagen die Dinge nicht laut, aber wir zeigen sie dir, also musst du aufpassen, um alles herauszufinden."

Serra stellt sich die Levels als große Escape Rooms vor, so dass du keine Karte mit dir herumträgst. Stattdessen gibt es Landkarten an den Wänden. Aber da die Karten nicht super groß sind, wirst du sie dir merken können. "Wir mögen die Idee, dass die Spieler verloren gehen, aber nur für etwa zwei Minuten, und danach lernen sie den Ort kennen, lernen den Weg kennen."

Und wie bei den meisten Escape Rooms geht es nach dem Lösen der Rätsel an einen anderen Ort, so dass es nicht viel Backtracking gibt. Es wird auch nicht viel Action geben, aber keine Checkpoints, also muss man vorsichtig sein: Im normalen Schwierigkeitsgrad kann man (manuell) so viel speichern, wie man will, aber auf dem schweren Schwierigkeitsgrad braucht man Bänder (man spart bei Radios, eine Hommage an die Tinte, die man in Resident Evil-Spielen in Schreibmaschinen sparen musste).

Das Beste daran ist, dass wir nicht mehr lange warten müssen, da Post Trauma am 29. Oktober auf Steam erscheint. Unser gesamtes Interview könnt ihr euch unten ansehen.