Post Trauma legt ein neues und endgültiges Veröffentlichungsdatum ist der 22. April

HQ

Raw Fury und Red Soul Games' Post Trauma hat eine weitere Verzögerung erlebt. Es sollte in weniger als einer Woche, am 31. März, starten, wurde aber stattdessen um einige Wochen auf den 22. April verschoben.

Der Entwickler und Publisher begründete die Entscheidung in einem neuen Beitrag und bezeichnete das neuePost Trauma Veröffentlichungsdatum als das "endgültige" Veröffentlichungsdatum. "Das ist nicht die Position, in der wir so kurz vor unserem ursprünglich geplanten Veröffentlichungsdatum sein wollen und da die Entwicklung des Spiels schwierig war. Seid versichert, dass wir diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir entschuldigen uns unglaublich für die Enttäuschung oder Frustration, die diese Ankündigung ausgelöst hat", heißt es in dem Beitrag.

Post Trauma ist ein Puzzle-Horrorspiel, das von der PS2-Ära inspiriert wurde. Das Spiel nimmt Elemente von Klassikern und mischt sie in eine neue Geschichte und folgt einem Zugbegleiter, der sich an einem seltsamen Ort voller Kreaturen zurechtfinden muss, die ihn töten wollen.