Post Malone ist nun der Hüter des Einen Rings

HQ

Als Teil des The Lord of the Rings-Crossovers von Magic The Gathering druckte Wizards of the Coast eine, buchstäblich eine, die One Ring-Karte. Das unglaublich seltene Sammlerstück hatte einen Wert von 2 Millionen US-Dollar und was die Frage betrifft, wem die Karte derzeit gehört, so ist Rapper Post Malone jetzt der Hüter der Ring.

Denn wie in einem TikTok-Video des Schöpfers Brook Tafton gezeigt wurde, der die Karte ursprünglich gefunden hat, hat er die One Ring nun für einen nicht näher bezeichneten Geldbetrag an Post Malone verkauft.

Über den Verkauf sagte Tafton: "Als ich den One Ring fand, war die erste Person, die mir in den Sinn kam, Post Malone. Ich spiele MTG seit meiner Kindheit und natürlich wäre es toll, diese Karte zu behalten.

"Aber für einen Typen wie mich ist es lebensverändernd, es verkaufen zu können. Ich habe nur wirklich gehofft, dass es an jemanden geht, der es genauso zu schätzen weiß wie ich.

"Das ist mein wahr gewordener Traum, Post Malone zu treffen und er kauft die The One Ring-Karte von mir, ist buchstäblich ein Moment wie aus einem Märchen."

Sehen Sie sich hier das Video des Verkaufs an.

Danke, VGC.