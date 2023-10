Post Malone arbeitet mit Apex Legends zusammen

HQ

Post Malone hat ein Crossover zwischen sich und Apex Legends angeteasert. Wir haben schon früher gesehen, dass sich Prominente mit Spielen zusammengetan haben. Snoop Dogg und Nicki Minaj sind zum Beispiel in Call of Duty spielbar, und selbst wenn einige berühmte Gesichter nicht in ein Spiel eingebaut werden, hält sie das nicht davon ab, es zu spielen.

Wir alle erinnern uns daran, wie Drake und Ninja zusammen Fortnite vernichtet haben. Jetzt arbeitet Post Malone mit Apex Legends zusammen. In dem Teaser, der auf dem Twitter/X-Account des Rappers gepostet wurde, erfahren wir nicht viel, aber es wird bestätigt, dass die Veranstaltung am 7. November stattfinden wird.

Hoffentlich werden wir in den kommenden Tagen und Wochen mehr erfahren, aber was denkst du, was das Post Malone x Apex Legends-Event beinhalten könnte? Vielleicht ein paar neue Skins oder einen frischen Spielmodus, um neue Spieler zu gewinnen?