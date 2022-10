Posaune Champ

Als Guitar Hero auf dem Höhepunkt war, konzentrierte sich ein wiederkehrender Witz darauf, wie unterhaltsam es gewesen wäre, wenn wir Rhythmusspiele gehabt hätten, die sich auf andere, ausgefallenere Instrumente wie die Basstuba, Kastagnetten oder Bongo-Trommeln konzentrierten. Ein nicht allzu ernster Wunsch, natürlich, aber wer hätte gedacht, dass wir mehr als fünfzehn Jahre nach dem Start des Blockbuster-Spiels von Harmonix tatsächlich so etwas wie Trombone Champ erleben würden. Ein Spiel, das ebenso ein Witz wie pure Brillanz ist. In der Tat eines der wichtigsten Spielerlebnisse des Jahres.

Denn Sie haben wirklich nicht gelebt, bevor Sie gesehen haben, wie Gioachino Rossinis Wilhelm Tell Ouvertüre von einem albernen virtuellen Posaunisten mit den musikalischen Fähigkeiten eines Fünfjährigen völlig massakriert wurde. Das Ergebnis ist so oft tut-tutting wie furzklingend, und Trombone Champ ist daher auch sehr schwer sehr ernst zu nehmen. Es ist ein Spiel, das eindeutig als unbeschwerte Unterhaltung gedacht ist. Doch unter all dem Lachen und der Extravaganz verbirgt sich auch ein überraschend kompetentes und gut entwickeltes Rhythmusspiel, das für den Erfolg einen gut trainierten, schnellen Arm sowie Rhythmusgefühl erfordert.

Charmante, alberne Ästhetik, die perfekt zum Ton des Spiels passt.

In Bezug auf das Spiel ist Trombone Champ angenehm einfach und Sie steuern Ihr Blasinstrument einfach, indem Sie die Computermaus nach oben oder unten bewegen, um das Ziehen zu simulieren, und klicken, um das Blasen zu simulieren. Dann geht es darum, den Zeiger auf die Notizen auszurichten, die auf dem Bildschirm auf Sie zuströmen. Kurz gesagt, es ist den meisten anderen mehr oder weniger bekannten Rhythmusspielen auf dem Markt sehr ähnlich und unglaublich einfach zu erlernen. Aber gleichzeitig so wunderbar herausfordernd, um es tatsächlich zu meistern.

Im Gegensatz zu Guitar Hero oder vielen anderen berühmteren Spielen des Genres geht es bei Trombone Champ nicht nur um Rhythmus und Timing, sondern mehr um Tonhöhe und Genauigkeit. Dies fügt eine unerwartete Komplexitätsebene hinzu, die überraschend genau simuliert, wie Sie tatsächlich ein Blechblasinstrument im wirklichen Leben bedienen würden, und es braucht viel Finesse, um Ihr Hupen auf glatte und natürliche Weise zusammenfließen zu lassen. In den meisten Fällen verkommt das Blasen eher zu einer offenen Parodie als zu einer brillanten musikalischen Interpretation.

Nach ein paar Stunden Hupen sind Sie ein Profi bei historischen Messingen.

Insgesamt bietet das Spiel fünfundzwanzig klassische Melodien, zu denen man mitmachen kann, von denen die meisten aus der Public Domain mit einer Handvoll Originalkompositionen aus dem Spielstudio selbst entlehnt sind, die in den Mix eingestreut wurden. God Save the King, Beethovens Fünfte Symphonie, William Tell Overture und Take Me Out to the Ball Game sind nur einige der vielen Beispiele für bluesige Melodien, die Sie genießen können, und Entwickler Holy Wow hat bereits erwähnt, dass in Zukunft mehrere neue Musikstücke hinzugefügt werden.

Natürlich gibt es auch eine Fülle von Bonusgegenständen im Spiel freizuschalten, von Sammelkarten, die mehr oder weniger berühmte Musiker darstellen, bis hin zu neuen Posaunen und Charakteren. Die dafür verwendeten Punkte heißen Toots und werden durch normales Spielen verdient. Je besser du mit deinem Blechbläser abschneidest, desto mehr Toots sammelst du. Trombone Champ hat auch ein paar mehr oder weniger gut versteckte Asse im Ärmel, die sich offenbaren, wenn Sie tiefer in das Spiel einsteigen, und eine mysteriöse Verbindung zwischen Pavianen und Posaunen, die Sie die Möglichkeit haben, zu entwirren.

Das Spiel bietet eine ziemliche Herausforderung für diejenigen, die ernst sein wollen.

Wenn es um die visuellen Aspekte von Trombone Champ geht, ist es unwahrscheinlich, dass es irgendwelche Preise für technische Subtilität oder bahnbrechendes Kunstdesign gewinnt. Aber was hier ist, ist funktional und mit dem richtigen Hauch von Humor, um dem allgemeinen Gefühl der Albernheit zu entsprechen, das das Spiel durchdringt. Collageartige Hintergründe mit komödiantischen Elementen, die sich gut mit der Musik und den Charakteren verbinden, die an Nintendos Mii-Kreationen erinnern, mit übertriebenen Körpermaßen und oft urkomischen Animationen.

Trombone Champ mag das neueste Meme-Spiel des Internets mit allem, was dazu gehört, sein, aber jenseits all der Furz- und Hupgeräusche und unter der scherzhaften Oberfläche finden wir eine unglaublich bescheidene Erfahrung, in die man sich unmöglich verlieben kann. Ein kleines Spiel mit großem Anspruch in Schmollverpackungen, das von zwei Personen erstellt wurde, die ganz klar eine starke Leidenschaft für das Genre und das Medium tragen. Trombone Champ ist bei weitem das charmanteste, zum Lachen anregende, wundervollste kleine Spielerlebnis, das Sie in diesem Jahr bekommen können. Nutzen Sie also die Chance, heben Sie Ihre Posaune an und hupen.