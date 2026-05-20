Portugals Trainer erinnert sich an Diogo Jota in der 27+1 WM-Kaderliste, darunter Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo ist offiziell sechsmaliger WM-Spieler, nachdem er in den letzten Kader für das Turnier nächsten Monat, bestehend aus 27 Spielern plus einem, in Anlehnung an Diogo Jota, der im Juli 2025 verstarb, als Roberto Martínez nominiert wurde und in den Gedanken aller Spieler präsent sein wird.

"Diogo zu verlieren war ein unvergesslicher und sehr schwerer Moment, aber schon am nächsten Tag lag es an uns allen, für Diogos Traum und für das Beispiel zu kämpfen, das er immer in unserer Nationalmannschaft gesetzt hat. Diogo Jotas Geist, Stärke und Vorbild sind der Plus-Eins und wird immer der Plus-Eins sein.

Cristiano Ronaldo wird seine sechste Weltmeisterschaft bestreiten und ist damit einer von nur drei Spielern in der Geschichte, die seit 2006 an sechs Ausgaben des Turniers teilgenommen haben, neben Lionel Messi und dem mexikanischen Torwart Guillermo Ochoa.

Portugal bestreitet Freundschaftsspiele gegen Chile und Nigeria, und ihre ersten WM-Spiele sind gegen die DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien.

Portugals Kader für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter:



Diogo Costa (Porto)



Jose Sa (Wolves)



Rui Silva (Sporting)



Ricardo Velho (Genclerbirligi)



Verteidiger:



Diogo Dalot (Manchester United)



Matheus Nunes (Manchester City)



Ruben Dias (Manchester City)



Nelson Semedo (Fenerbahce)



João Cancelo (Barcelona)



Nuno Mendes (Paris St-Germain)



Gonçalo Inacio (Sportlich)



Renato Veiga (Villarreal)



Tomas Araujo (Benfica)



Mittelfeldspieler:



Ruben Neves (Al-Hilal)



Samu Costa (Mallorca)



João Neves (Paris St-Germain)



Vitinha (Paris St-Germain)



Bruno Fernandes (Manchester United)



Bernardo Silva (Manchester City)



Stürmer:



Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)



João Felix (Al-Nassr)



Francisco Trincao (Sporting)



Francisco Conceicao (Juventus)



Pedro Neto (Chelsea)



Rafael Leao (AC Mailand)



Gonçalo Guedes (Real Sociedad)



Gonçalo Ramos (Paris St-Germain)

