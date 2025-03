Portugals Kabinett forciert Vertrauensvotum inmitten politischer Krise

HQ

Portugals Mitte-Rechts-Regierung unter Premierminister Luis Montenegro steht am kommenden Dienstag vor einer Vertrauensabstimmung, bei der viel auf dem Spiel steht und die dritten Wahlen in vier Jahren ausgelöst werden könnten (via Reuters).

Da sich die Oppositionsparteien gegen ihn verbündet haben, steht das politische Überleben Montenegros auf dem Spiel, zumal die Kontroverse um die Beratungsfirma seiner Familie und ihre Geschäfte mit privaten Unternehmen entbrannt.

Während er den Vorwurf des ethischen Fehlverhaltens entschieden zurückweist, würde eine Ablehnung durch das Parlament seine Regierung in eine Übergangsrolle zwingen, bis Präsident Marcelo Rebelo de Sousa entscheidet, ob das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen werden.