Portugal untersucht die Ursachen des Absturzes der Standseilbahn in Lissabon, die Zahl der Todesopfer steigt auf 17

Die neuesten Nachrichten über Portugal . In einem früheren Bericht haben wir darauf hingewiesen, dass bei dem Unfall der Standseilbahn in Lissabon mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Jetzt haben die Beamten bestätigt, dass die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen ist, da die Ermittlungen darüber fortgesetzt werden, was dazu geführt hat, dass die Gloria-Linie entgleist ist und in ein Gebäude geprallt ist.

Abel, seine Frau und sein Enkel waren unter den 40 Insassen des Wagens am Fuße des Hügels: "Als ich einen anderen Waggon kommen sah, sagte ich zu meiner Frau: Hier sterben wir alle. Er beschleunigte brutal, machte eine leichte Kurve und schlug mit einem lauten Knall in das Gebäude ein."

Die Behörden haben die Standseilbahnen der Stadt für Sicherheitsüberprüfungen außer Betrieb genommen, während die Gewerkschaften auf die seit langem bestehenden Bedenken hinsichtlich der Kabelspannung hinweisen. Die städtischen Verkehrsbetriebe bestehen darauf, dass täglich Inspektionen durchgeführt werden, aber Experten untersuchen das Bremssystem genau.