Portugal stimmt am Sonntag für einen neuen Präsidenten: Alles, was Sie wissen müssen

Die portugiesischen Wähler gehen am Sonntag zur Wahl, um ihren nächsten Präsidenten zu wählen – was Analysten als einen der unvorhersehbarsten Präsidentschaftswahlen seit Jahrzehnten beschreiben, was eine tief fragmentierte politische Landschaft widerspiegelt. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass mindestens drei Kandidaten um den ersten Platz antreten. Wenn niemand eine klare Mehrheit erringt, wird Portugal am 8. Februar eine zweite Stichwahl abhalten – ein Szenario, das seit etwa 40 Jahren nicht mehr in einem Präsidentschaftswahlkampf vorkam.

Warum das Präsidentenamt wichtig ist

Der portugiesische Präsident ist kein täglicher Exekutivführer, aber das Amt hat erheblichen Einfluss, besonders in Zeiten politischer Instabilität. Das Staatsoberhaupt kann das Parlament auflösen, eine Regierung entlassen, Gesetze vetoieren und vorgezogene Neuwahlen ausrufen. Der scheidende Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, ein Konservativer, der das Amt seit 2016 innehat, tritt zurück, nachdem er die verfassungsmäßige Zwei-Amtszeit-Begrenzung erreicht hat. Während seiner Amtszeit übte er seine Befugnis aus, dreimal vorgezogene Parlamentswahlen auszurufen, zuletzt 2025.

Wie die Abstimmung funktioniert

Um den Gesamtsieg zu gewinnen, muss ein Kandidat mehr als 50 % der gültigen Stimmen erhalten. Die Wähler wählen einen einzelnen Kandidaten, und wenn niemand die Mehrheitsschwelle überschreitet, ziehen die beiden besten Kandidaten in eine Stichwahl ein. Jeder portugiesische Staatsbürger über 35 Jahre kann für das Präsidentenamt kandidieren, vorausgesetzt, er sammelt mindestens 7.500 unterstützende Unterschriften. Sowohl die Kandidatur als auch die Unterschriften müssen vom Verfassungsgericht genehmigt werden.

Die führenden Kandidaten

Andre Ventura (42)

Ventura, Vorsitzender der rechtsextremen Chega-Partei, ist ein ehemaliger Sportfernsehkommentator, der die Partei vor etwa sieben Jahren gegründet hat. Chega wurde im vergangenen Jahr mit einem Programm, das sich auf Anti-Korruption und strengere Einwanderungspolitik konzentriert, zur zweitgrößten parlamentarischen Kraft des Landes. Obwohl Ventura wiederholt gesagt hat, sein letztendliches Ziel sei es, Premierminister zu werden, beschreiben Analysten die Partei oft als eng mit seiner persönlichen Führung und seinem Image verbunden.

João Cotrim de Figueiredo (64)

Cotrim de Figueiredo, Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger Vorsitzender der wirtschaftsfreundlichen Partei Liberal Initiative, setzt sich für niedrigere Steuern und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt ein. Seine Kampagne wurde diese Woche erschüttert, nachdem ihn ein ehemaliger Mitarbeiter in einem inzwischen gelöschten Online-Beitrag des früheren sexuellen Übergriffs beschuldigt hatte. Er hat die Anschuldigung entschieden zurückgewiesen und sie als politisch motivierten Versuch bezeichnet, seine Kandidatur zu verhindern.

Antonio Jose Seguro (63)

Als ehemaliger Vorsitzender der Sozialistischen Partei zog sich Seguro nach dem Verlust der Parteiführung 2014 an den späteren Premierminister Antonio Costa aus der Frontpolitik zurück. Seit der Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur im vergangenen Juni positioniert er sich als Vertreter einer "modernen und moderaten" Linken und argumentiert, dass eine solche Haltung notwendig sei, um dem Aufstieg populistischer rechtsextremer Kräfte entgegenzuwirken.

Henrique Gouveia e Melo (65)

Als pensionierter Admiral und ehemaliger Chef der portugiesischen Marine erlangte Gouveia e Melo 2021 nationale Anerkennung, als er Portugals COVID-19-Impfkampagne leitete, die für ihre Schnelligkeit und Effizienz weithin gelobt wurde. Ohne vorherige politische Erfahrung präsentiert er sich als einigende, unparteiische Figur, die in der Lage ist, das Land durch eine wachsende Polarisierung zu lenken.

Luis Marques Mendes (68)

Unterstützt von der regierenden zentristisch-rechten Sozialdemokratischen Partei führte Marques Mendes die Partei zwischen 2005 und 2007 kurzzeitig an, bevor er ein bekannter politischer Fernsehkommentator wurde. Seine Wahlkampfbotschaft fordert mehr nationale "Ambitionen" und einen Bruch mit dem, was er als selbstzufriedene und resignierte politische Kultur beschreibt.

Was steht auf dem Spiel

Über die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts hinaus wird die Wahl die Stärke der traditionellen Parteien Portugals gegenüber neueren politischen Kräften, insbesondere der extremen Rechten, auf die Probe stellen. Da es keinen klaren Favoriten gibt und die große Möglichkeit einer Stichwahl ist, könnte das Ergebnis darauf hindeuten, wie sich die portugiesische Politik entwickelt (und wie gespalten die Wählerschaft geworden ist) vor dem nächsten Parlamentszyklus.