Portugal schließt die extreme Rechte aus, Seguro gewinnt die Präsidentschaft mit überwältigender Mehrheit

HQ

Portugal wählte am Sonntag den moderaten Sozialisten António José Seguro nach einem überzeugenden Stichwahlsieg gegen den rechtsextremen Populisten André Ventura zu seinem nächsten Präsidenten. Exit-Polls und Teilergebnisse zeigten, dass Seguro deutlich zwei Drittel der Stimmen erreichte – ein Ergebnis, das eine breite Koalition von Wählern unterstrich, die sich hinter eine zentristische Figur versammelten, um die aufstrebende extreme Rechte des Landes zu blockieren.

Die Abstimmung fand trotz schwerer Stürme und Überschwemmungen statt, die eine kleine Anzahl von Gemeinden zwangen, die Abstimmung zu verschieben, wobei die Wahlbeteiligung im Vergleich zur ersten Runde stabil blieb. Seguro stellte seinen Sieg als Befürwortung demokratischer Werte und politischer Mäßigung dar und präsentierte sich nach Jahren der Turbulenzen, in denen Portugal drei Parlamentswahlen in ebenso vielen Jahren abhielt, als stabilisierende Kraft.

Obwohl Venturas Niederlage seine Präsidentschaftskampagne stoppt, unterstreicht sein starkes Ergebnis dennoch die wachsende Attraktivität nationalistischer und einwanderungsfeindlicher Rhetorik in Portugal. Seguro übernimmt nun eine weitgehend zeremonielle Rolle, die jedoch echten Einfluss hat, einschließlich Vetorecht und der Möglichkeit, das Parlament aufzulösen. Seine Präsidentschaft wird sich voraussichtlich auf Vermittlung, Zusammenarbeit mit der Mitte-rechts-Regierung und die Beruhigung einer politischen Landschaft konzentrieren, die durch Instabilität und den Aufstieg des Populismus belastet ist...