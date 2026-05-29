Portugal ist das jüngste Land, das den Mai-Temperaturrekord bricht

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Die jüngste Hitzewelle, die über Europa hinwegfegte, führte zu einem äußerst heißen Abschluss des Mai. Das Vereinigte Königreich erlebte drückende Temperaturen und brach damit einen Rekord, der seit 82 Jahren gehalten wurde, während Berichte veröffentlicht wurden, dass dies wahrscheinlich nur eine häufige Reihe von Ereignissen in naher Zukunft sein wird, da die globale Erwärmung die Temperaturen weltweit weiter in die Höhe treibt.

Zu diesem Zweck wurde inzwischen berichtet, dass selbst Portugal im Mai eine Rekordtemperatur verzeichnet hat, wobei das europäische Land am 27. Mai 40,3 °C erreichte und damit den früheren Rekord von 40 °C aus dem Mai 2001 knapp übertrifft. Laut BBC News wurde die Temperatur in der Stadt Mora im Zentrum Portugals gemessen.

Es sollte beachtet werden, dass diese Berichte in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich eine häufige Angelegenheit sein werden, da die Hitzewelle Europa am Wochenende weiterhin betreffen wird und vielleicht ein Vorgeschmack auf das ist, was diesen Sommer noch kommen wird. Aktuelle Prognosen weisen darauf hin, dass Deutschland, Spanien und die Schweiz voraussichtlich ungewöhnlich heiße Bedingungen erleben werden, während viele andere Länder bereit sind, auch wenn sie möglicherweise keine Rekorde aufstellen, wie es heute in Portugal der Fall ist, wo Temperaturen von etwa 35°C erwartet werden.