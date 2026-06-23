Portugal erzielt 5 gegen Usbekistan und Cristiano Ronaldo "antwortet" Messi mit seinen eigenen Bilanzen

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Der Druck auf Portugal war nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo letzte Woche bei ihrem WM-Debüt hoch, doch sie reagierten mit Stil auf die Kritik mit einer 0:5-Klatsche gegen Usbekistan, das schwächste Team der Gruppe K. Portugal steht nun als temporärer Gruppenführer und wartet auf das Ergebnis Kolumbien (das bereits drei Punkte hat) gegen DR Kongo morgen, Mittwoch um 4:00 Uhr MESZ, 3:00 Uhr BST.

Der Druck war besonders groß für Cristiano Ronaldo, der im ersten Spiel stark für seine schwache Leistung kritisiert wurde, mit nur drei Schüssen und 25 Einsätzen in 90 Minuten. CR7 antwortete schnell, erzielte bereits nach 6 Minuten das erste Tor und legte vor der Halbzeit noch ein weiteres Tor nach. Nuno Mendes, Rafael Leao und ein Eigentor von Abdukodir Khusanov nach einem Schuss von Joao Felix aus einer Ecke vollendeten die Kanterentscheidung.

Ronaldo, der einzige Spieler, der in sechs Weltmeisterschaften bereits 10 Tore erzielt hat

Ronaldo, der mit 41 und 128 Tagen Tore erzielte, macht ihn nicht zum ältesten Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft getroffen hat: Der Rekord wird wahrscheinlich noch lange von Roger Milla gehalten werden, der 1994 mit 42 Jahren und 39 Tagen traf. Doch Ronaldo ist der älteste Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft einen Doppelpack erzielt hat, und noch bedeutungsvoller: Er wird der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften traf.

Er bricht auch die viel berichtete Serie von zehn Spielen in großen Wettbewerben (Weltmeisterschaft und UEFA-Europameisterschaft) ohne Tor für Portugal, eine Serie, die die WM-Qualifikationsspiele oder die Nations League 2024/25 nicht berücksichtigt hat, die Portugal mit einem Sieg gegen Spanien gewann und Ronaldo mit 8 Toren Torschützenkönig war.

Nur Messi (zusammen mit dem mexikanischen Torwart Guillermo Ochoa, der nicht gespielt hat, da er für Raúl Rangel wieder aufläuft) hat ebenfalls an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen, aber obwohl er mit 18 Toren den ewigen Torrekord bei Weltmeisterschaften hält, erzielte er 2010 in Südafrika kein Tor. Diese beiden Tore waren Ronaldos neuntes und zehntes Tor bei Weltmeisterschaften.