Portugal erlaubt den USA die Nutzung der Azorenbasis während des Iran-Konflikts, jedoch unter strengen Bedingungen

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Portugal hat bestätigt, dass es den Vereinigten Staaten erlaubt, während des Iran-Konflikts einen wichtigen Luftwaffenstützpunkt auf den Azoren zu nutzen, jedoch nur unter strengen Bedingungen.

Außenminister Paulo Rangel sagte, seit Beginn des Krieges seien 76 Landungen und 25 Überflüge von US-Flugzeugen auf der Lajes Air Base genehmigt worden.

Lissabon stellte jedoch klar, dass seine Zustimmung davon abhängig ist, dass Operationen nicht zivile Infrastruktur ins Visier nehmen, und betonte, dass jede militärische Aktion "notwendig und verhältnismäßig" bleiben muss.

Laut diesen Informationen erklärte Portugal, dass die USA diese Anforderungen bisher erfüllt haben, obwohl einige Zugangsanträge abgelehnt wurden.

Diese Haltung steht im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, darunter Spanien, Frankreich und Italien, die den USA den Zugang zum Luftraum oder zu Basen, die mit dem Konflikt verbunden sind, eingeschränkt oder verweigert haben.