Weltnachrichten
Portugal erkennt den Staat Palästina formell an
"Heute, am 21. September 2025, erkennt Portugal den Staat Palästina offiziell an."
HQ
Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Portugal Palästina formell als Staat anerkannt hat, ein Schritt, den Außenminister Paulo Rangel während seines Besuchs in New York anlässlich der UN-Generalversammlung angekündigt hat. Mit dieser Entscheidung steht Lissabon in Einklang mit den jüngsten Erklärungen des Vereinigten Königreichs, Kanadas und Australiens und markiert eine koordinierte diplomatische Wende zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!