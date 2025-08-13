Entwickler der Konsolenportierung von Minecraft eröffnet neues Studio in Edinburgh

Wenn du Minecraft auf PlayStation, Xbox oder einer Nintendo-Konsole gespielt hast, ist dir wahrscheinlich der Name 4J Studios bekannt. Dies ist das mächtige Portierungsunternehmen, das dafür verantwortlich ist, Minecraft auf zwei Konsolengenerationen (Xbox 360 und Xbox One, PS3 und PS4, Wii U und Nintendo Switch sowie PlayStation Vita) gebracht hat und sich seitdem von Mojangs blockartiger Kreation abgewandt hat, um stattdessen an seinem eigenen Konkurrenten zu arbeiten.

Dieser Konkurrent ist als Reforj bekannt, und was den Grund dafür betrifft, so wurde kürzlich berichtet, dass 4J Studios expandiert, um weiterhin an diesem kommenden Spiel zu arbeiten.

Laut The Scotsman hat 4J Studios jetzt ein neues Studio in Edinburgh eröffnet, um auf seinem Hauptsitz in Dundee aufzubauen, in dem eine Reihe zusätzlicher Entwickler untergebracht sein werden, die sich auf "Software- und Designrollen" konzentrieren sollen.

Es ist unklar, wie viele Entwickler im Büro in Edinburgh ansässig sein werden, aber uns wurde gesagt, dass 4J derzeit mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt, was das Unternehmen zur Vorbereitung auf die Ankunft von Reforj im Jahr 2026 ausbauen will.

Paddy Burns, CEO von 4J Studios, fügte hinzu: "Wir hoffen, dass wir diesen Schwung und dieses Energiegefühl nutzen können, indem wir unser erstes Büro in Edinburgh eröffnen, das uns einen noch besseren Zugang zu dem vielfältigen Pool an Software- und Designtalenten ermöglicht, der in und um die Stadt herum existiert."

Dies wurde vom Vorsitzenden Chris Van der Kuyl bestätigt, der erklärte: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Sektor und die Regierung dies als Katalysator für weitere Zusammenarbeit und Kooperation nutzen und die bestmöglichen Bedingungen für die vielen brillanten Einzelpersonen und Studios schaffen, die wir in diesem Sektor in Schottland haben. 4J freut sich, Teil dieser Geschichte zu sein, und wir hoffen, dass die Eröffnung dieses neuen Büros in Edinburgh unser Engagement für die Belohnung und Förderung von Talenten unterstreicht."

Was wir von Reforj erwarten können, so heißt es auf der Steam-Seite des Spiels, dass es sich um eine Open-World-Sandbox handelt, in der es darum geht , "in exotische neue Welten zu reisen, Siedlungen unter feindlichen Bedingungen zu errichten und die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation zu lüften, die sich über mehrere Welten erstreckt". Es wird prozedural generierte Voxel-Welten, Terraforming und Bausysteme geben, plus Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.