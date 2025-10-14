PortAventura in Spanien baut die klassische Achterbahn Dragon Khan aus dem Jahr 1995 teilweise um

HQ

PortAventura World, eines der größten Freizeitpark-Resorts Europas, wurde vor 30 Jahren in Salou, eine Stunde südlich von Barcelona, als erster Freizeitpark Spaniens eröffnet. Der Star des Parks war zweifellos Dragon Khan, eine der fortschrittlichsten und spektakulärsten Achterbahnen, die je in Europa gebaut wurden, und damals Inhaber von zwei Weltrekorden, darunter die meisten Inversionen aller Achterbahnen, acht.

30 Jahre später ist Dragon Khan immer noch ein Fan-Favorit im Park, lebt aber (buchstäblich) im Schatten einer anderen, moderneren Achterbahn, Shambhala, und fühlt sich oft zu rau an, obwohl es immer noch sehr aufregend ist. Infolgedessen hat der Park eine teilweise Neuauflage der Achterbahn angekündigt: Einige Teile der Strecke werden abgerissen und durch neuere und identische Teile ersetzt, die vom Achterbahnhersteller Bolligar & Mabillard entworfen wurden.

Der Retrack wird nur aus zwei Elementen bestehen: dem großen, 32 m langen vertikalen Loop nach dem ersten Drop (einst der höchste der Welt) und der Cobra Roll, einem Element mit zwei "Halbloopings", und die Arbeiten beginnen nach Saisonende am 7. Januar 2026. Es ist nicht bekannt, ob der Park nach dieser Investition andere Teile der Strecke weiter modernisieren wird, aber es ist wahrscheinlich, dass die Attraktion immer älter wird.

Werbung:

Balakate / Shutterstock

Eine eskalierte Umleitung, bei der die Arbeiten während der Schließung des Parks (zwischen Januar und Februar) stattfinden, würde es dem Park auch ermöglichen, die Zeit zu verkürzen, in der das Fahrgeschäft für die Öffentlichkeit außer Betrieb ist. Es ist nicht bekannt, wann die Attraktion wieder geöffnet wird, aber sie soll für die Hochsaison im Sommer 2026 verfügbar sein.

Der Park verspricht, dass die Fans den einzigartigen Nervenkitzel und das Adrenalin noch viele Jahre lang genießen können. Bist du schon einmal Dragon Khan in PortAventura gefahren? Was halten Sie davon?

Balakate / Shutterstock

Werbung: