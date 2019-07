Portale aus Stranger Things erscheinen in Fortnite

Die dritte Staffel von Stranger Things ist jetzt auf Netflix verfügbar und Epic Games scheint sich ebenfalls auf ein Crossover-Event in Fortnite vorzubereiten. Das Battle-Royale-Spiel bietet seit gestern sogenannte "Upside Down"-Portale in der Mega Mall, die den Portalen aus der Sci-Fi-Serie ähneln. In Fortnite wechseln die Spieler nicht gleich in eine andere Dimension, wenn sie diese Portale benutzen. Stattdessen springen wir zu einem anderen Teil des Einkaufszentrums, was man toll für einen Hinterhalt benutzen kann. Sicher können wir in naher Zukunft mehr solcher Inhalte erwarten, vermutlich gibt es noch einige Skins, die das besondere Ereignis feiern.

