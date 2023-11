Portal kann jetzt auf Nintendo 64 gespielt werden

HQ

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir ein Demake sehen, was bedeutet, dass ein neueres Spiel so umgebaut wird, dass es auf älterer Hardware läuft. Wir haben in den letzten Jahren mehrere Beispiele für dieses Phänomen gesehen, wie z. B. Uncharted 2: Among Thieves, das es wie ein Playstation 1-Spiel aussehen ließ. Das neueste ist das gefeierte Portal aus dem Jahr 2007.

Der YouTube-Kanal Modern Vintage Gamer hat ein Video über James Lamberts Portierung des Titels auf das Nintendo 64 gedreht, das ihr euch hier ansehen könnt. Herr Lambert, der diese Version erstellt hat, hat mehrere Videos über die Entwicklung gemacht. Sein Kanal bietet für Neugierige weitere Einblicke in die Entwicklung und den Zweck des Projekts.

Was denkst du über Demakes?