Port Royale 4 segelt im dritten Quartal 2020 auf hoher See

Port Royale 3: Pirates & Merchants wurde 2012 auf den Markt gebracht und das ist schon eine ganze Weile her. Anfang der Woche konnte Kalypso Media auf der Gamescom Opening Night Live eine Fortsetzung ankündigen, doch auch die erscheint planmäßig erst in einem knappen Jahr. Immerhin gab es einen witzigen Trailer, der uns in die Strategieserie zurückversetzt, und erste Infos machen ebenfalls Hoffnung auch einen hochwertigen Strategiespaß.

Der Publisher verspricht vier Einzelspielerkampagnen von verschiedenen Nationen und Handelssimulation zwischen 60 karibischen Städten. Bei der Festlegung von Handelsrouten müssen wir uns auf stürmisches Wetter und raue Gewässer einstellen. Städte und Gebäude dürfen wir errichten und ausbauen, um langfristige Handelsbeziehungen zu etablieren. Insgesamt 18 historische Schiffe wurden bislang akkurat im Spiel nachgebaut (sagt der Entwickler) und wenn wir überfallen werden, kommt es damit zu rundenbasierten Seekämpfen. Mit steigendem Ruf schalten wir mehr Schiffe, Lizenzen, Baugenehmigungen und solche Verbesserungen frei. Alle weiteren bekannten Infos gibt es auf der offiziellen Webseite. Port Royale 4 ist für den PC geplant und soll im dritten Quartal 2020 erscheinen.