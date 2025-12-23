Porsches Weihnachtswerbung zeigt "absolut keine KI"

HQ

Es ist die Feiertagssaison, was bedeutet, dass Werbung auf ihrem Höhepunkt ist, da sie versucht, uns dazu zu bringen, so viel Geld wie möglich auszugeben, bevor wir im Januar wieder zur Vernunft kommen. Porsche bildet da keine Ausnahme, und das Autounternehmen hat einen neuen animierten Werbespot veröffentlicht, um das eigentliche Weihnachten einzuläuten.

Im Gegensatz zu den McDonald's- und Coca-Cola-Werbespots, die das Internet wegen ihres Einsatzes von KI verärgert haben, entschied sich Porsche, die neue Technologie dieses Weihnachten nicht auszuprobieren, sondern ließ stattdessen Parallel Studio eine Werbung erstellen, die einen klassischen Porsche von 1963 durch die Jahreszeiten und scheinbar durch die Zeitalter fährt.

Das wunderschöne rote Auto sammelt im Laufe seines Lebens in der Werbung Aufkleber und zeigt uns, dass ein Porsche ein Leben lang halten kann. Parallel Studio sagt, dass "absolut keine KI" verwendet wurde, da die Werbung handgezeichnete Kunst und 3D-Animation verbindet, um die visuellen Effekte wirklich hervorzuheben. Sehen Sie sich unten die vollständige Anzeige an (über Culture Crave):