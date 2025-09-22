Porsches EV-Pläne scheitern

HQ

Porsche reiht sich in die Reihe der Autohersteller ein, die jetzt einen Stopp einlegen, anstehende Investitionen in Elektroautos stornieren und eine 180-Grad-Wende vollziehen. Die Idee war, dass Porsche bald einen Luxus-SUV (Projektname: K1) auf den Markt bringt, der elektrisch angetrieben wird und das neue Flaggschiff wird. Ein Konkurrent unter anderem für den Rolls Royce Cullinan. Es wird nicht Realität werden, kündigt der Autoriese nun an. Stattdessen wird dieses SUV mit einem Benzinmotor und eventuell auch einem Hybrid gebaut.

Oliver Blume, CEO: "Wir haben heute die letzten Schritte in der Neuausrichtung unserer Produktstrategie gesetzt. Wir erleben derzeit massive Veränderungen im automobilen Umfeld. Deshalb richten wir Porsche auf breiter Front neu aus. Damit wollen wir neuen Marktrealitäten und veränderten Kundenansprüchen gerecht werden."

Neue markenprägende Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor

"Ergänzt wird das Produktportfolio durch markenprägende Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor. Die neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne, die bisher vollelektrisch geplant war, wird zum Marktstart marktbedingt zunächst ausschließlich als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten. Darüber hinaus werden aktuelle Modelle wie der Panamera und der Cayenne bis weit in die 2030er-Jahre hinein mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybriden erhältlich sein. Für diese Fahrzeugmodelle wurden neue Generationen von Nachfolgemodellen in den Zyklusplan aufgenommen."