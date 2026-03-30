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Wie wir bereits berichtet haben, setzt Porsche noch nicht komplett auf Elektro. Trotz der Markteinführung eines vollelektrischen Cayenne hat das Unternehmen nun bestätigt, dass ein völlig neuer, benzinbetriebener Porsche Cayenne in Entwicklung ist, der etwa 2029 im Rahmen einer umfassenderen Neubewertung seiner Elektrifizierungsstrategie erscheinen wird, wie von Auto Express übermittelt.

Das kommende Modell wird effektiv die heutige, verbrennungsbetriebene Cayenne-Reihe ersetzen, die seit 2018 in ihrer aktuellen Form erhältlich ist. Entscheidend ist, dass sie traditionelle Motoren nicht aufgeben wird. Stattdessen plant Porsche, eine Mischung aus Benzin- und Hybridantrieben bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein anzubieten.

Laut Porsches SUV-Chef Ralf Keller spiegelt die Entscheidung die anhaltende Nachfrage wider. Obwohl Elektrofahrzeuge schnell wachsen, ist das Unternehmen der Meinung, dass Verbrennungsmotoren und Hybridmodelle weiterhin eine Schlüsselrolle spielen, insbesondere im Premium-SUV-Segment, wo Reichweite, Zugkraft und Langstreckennutzbarkeit weiterhin Priorität haben.

"Wir haben die Chance, Active Ride in das ICE-[Auto] zu integrieren; der Cayenne hat das nicht. Das könnte das eine sein. Und vielleicht kennst du die Technik des 911, der Elektrifizierung, vielleicht wäre das etwas, das auch mit einem neuen Cayenne funktionieren würde. Der Plan ist jetzt noch nicht klar, aber es gibt viele technische Dinge, die wir in den ICE Cayenne einbauen können", sagte Keller tod Auto Express.

Wie Keller anmerkt, sind technische Details noch geheim, aber das neue Modell wird voraussichtlich auf einer aktualisierten Plattform fahren und weiterhin Hochleistungsvarianten anbieten, möglicherweise einschließlich V8-betriebener Versionen neben elektrifizierten Optionen.