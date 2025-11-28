Porsche: "Hyundais Ioniq 5 N ist schwer zu schlagen"

HQ

Offenbar hat der Hyundai Ioniq 5 N bei Porsche-Chef Frank Moser einen großen Eindruck hinterlassen und wird möglicherweise beeinflussen, wie der legendäre deutsche Autohersteller in Zukunft Elektrofahrzeuge entwerfen und bauen wird.

In einem Interview mit dem australischen Automagazin Drive Moser nahm den Ioniq 5 N zu einer Probefahrt und probierte seine einzigartigen Merkmale, darunter den viel diskutierten N Grin Boost, der eine Möglichkeit ist, realistische Gangschaltungen in einem Elektroauto einzuführen.

"Wir haben viel von diesem [Ioniq 5 N] gelernt," sagte Moser. "Ich bin mehrmals gefahren. Sie haben es wirklich, wirklich gut gemacht."

Andreas Preuninger, der GT- und RS-Designer von Porsche, war offenbar gleichermaßen beeindruckt und sagte Folgendes:

"Komm, ich hole dich mit dem Ioniq 5 N ab. Ich drückte den Knopf [N Grin Boost], und er sagte 'Wow'. Sie haben etwas Beeindruckendes gemacht."