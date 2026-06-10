Porsche hat jeden Toy Story-Charakter in ein Auto verwandelt

HQ

Auch wenn es nicht ungewöhnlich ist, dass Autohersteller verrückte Kooperationen machen, ist es selten, dass so etwas Unerwartetes auftaucht – aber hier sind wir.

Porsche hat eine offizielle Partnerschaft zwischen der Toy Story-Reihe und dem ikonischen 911 GT3 vorgestellt, die dazu geführt hat, dass für jede Hauptfigur der Filmreihe maßgeschneiderte Autos entworfen wurden.

Es gibt zwei Autos, die von Woody und Buzz Lightyear inspiriert sind, und auch eines für Jessie. Diese exklusiven Lackierungen werden natürlich nicht in Produktion gehen und auch Kunden in keiner Weise angeboten. Es ist hauptsächlich eine Präsentation von Porsches Anpassungsmöglichkeiten.

Diese können Sie unten sehen: