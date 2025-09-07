Porsche hat gerade den neuen 911 Turbo-S vorgestellt

HQ

Im Laufe des Tages hat Porsche endlich den neuen 911 Turbo-S gezeigt, der nach Angaben des Herstellers selbst der stärkste 911 ist, den sie je produziert haben. Zu den Neuigkeiten in diesem neuen S gehört der Hybrid-Turbo aus dem neuen GTS-Modell, von dem Porsche jetzt zwei verbaut hat. Die elektrische Energie, die die Turbo-Spinner zum Drehen bringt, wird über eine Batterie hinter der Rückenlehne des Fahrersitzes gesteuert und ermöglicht es ihnen, mehr Leistung aus dem 3,6-Liter-Boxer-Sechszylinder herauszuholen.

Der neue Turbo-S hat satte 701 PS und schafft es angeblich in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er ist auch in der Lage, den Nürgburgring in sieben Minuten und 0,3 Sekunden zu umrunden, was für einen Turbo-S, der im Gegensatz zu den RS-Modellen viel Luxus als Teil des Innenraums, Komfortsitze und eine funktionierende Rückbank bietet, blitzschnell ist.

Frank Moser, Vizepräsident der 911:

"Der 911 Turbo S ist die vollständigste und vielseitigste Form des Fahrens eines Porsche 911. Ob im täglichen Einsatz, auf langen Autobahnfahrten oder auf der Rennstrecke – wir haben den neuen 911 Turbo S noch komfortabler, individueller und deutlich schneller gemacht als seinen Vorgänger."

Innovativer Twin-Turbo T-Hybrid-Antriebsstrang

Der neu entwickelte, leistungsstarke Antriebsstrang erreicht eine Systemleistung von 523 kW (711 PS). Damit ist der neue 911 Turbo S der bisher stärkste Serien-911. Das maximale Drehmoment des Antriebsstrangs beträgt 800 Nm und steht über einen extrem weiten Bereich von 2.300 bis 6.000 U/min zur Verfügung. Auch die Leistungskurve zeichnet sich durch eine ungewöhnlich breite Spitze aus: Zwischen 6.500 und 7.000 Kurbelwellenumdrehungen steht die volle Leistung von 711 PS zur Verfügung. Ausgestattet mit der innovativen und besonders leichten T-Hybrid-Technologie mit 400-V-System steigert er die Leistung im Vergleich zum Vorgänger um 61 PS.