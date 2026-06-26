Porsche hat einen brandneuen 911-Rennwagen vorgestellt

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Als ob es nicht schon genug 911 gäbe, hat Porsche gerade einen weiteren vorgestellt, aber es ist einer, den man offenbar nicht allzu oft in der Wildnis sehen wird.

Sie haben den neuen 911 GT4 R vorgestellt, ein Kundenrennwagen, der die Lücke zwischen den Einstiegsrennwagen auf Cayman und dem teureren 911 GT3 R schließen soll.

Der GT4 R wird von einem saugeren 4,0-Liter-Boxerzylinder mit etwa 500 PS angetrieben. Die Kraft wird über ein sechsgangiges sequentielles Renngetriebe an die Hinterräder übertragen, während das Auto umfangreiche aerodynamische Verbesserungen, ein abgespecktes Cockpit und ein vollständig FIA-konformes Sicherheitspaket bietet.

Porsche sagt, der GT4 R sei mit Blick auf Amateur- und semiprofessionelle Rennteams entwickelt worden, mit Fokus auf Haltbarkeit und niedrigere Betriebskosten statt auf reine Leistung.

Porsche sagt "barrierefrei", aber bedenken Sie, dass Sie dadurch vor Steuern etwa 260.000 € kosten, was deutlich unter dem Flaggschiff 911 GT3 R liegt, aber dennoch eine bedeutende Investition für private Teams darstellt.

Der GT4 R wird voraussichtlich an einer Vielzahl nationaler und internationaler GT-Rennserien teilnehmen, darunter Meisterschaften, an denen derzeit Porsches Cayman GT4 RS Clubsport teilnimmt.