Porsche hat den ersten vollelektrischen Macan GTS auf den Markt gebracht

Das kleine SUV von Porsche war im Laufe der Jahre in mehreren verschiedenen Versionen erhältlich, unter anderem als Elektroauto, und jetzt hat der Sportwagenhersteller bekannt gegeben, dass die erste elektrische GTS-Version zum Kauf angeboten wird. Der Macan GTS ist Allradantrieb, leistet 571 PS und 955 Nm Drehmoment, womit die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden dauert. Er hat außerdem eine Reichweite von 580 Meilen pro Ladung und kostet 12.100 Euro, hat 22-Zoll-Räder und ist in nur drei Farben erhältlich.

"GTS - drei Buchstaben, die seit dem 904 Carrera GTS von 1963 einen besonderen Ruf unter Porsche-Enthusiasten genießen. Erstmals trägt nun ein vollelektrischer Macan diesen ikonischen Kürzel. Das jüngste Mitglied der Elektro-SUV-Baureihe bietet eine herausragende Fahrdynamik und außergewöhnliche Beschleunigungswerte: Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 3,8 Sekunden, 200 km/h erreicht man in 13,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Wie der Macan Turbo verfügt auch der Macan GTS über den leistungsstärksten Hinterachs-Elektromotor der Baureihe. Das Aggregat misst 230 Millimeter im Durchmesser, hat eine aktive Länge von 210 mm und verfügt über einen hocheffizienten 900-Ampere-Impulswechselrichter aus Siliziumkarbid (SiC). Im Macan GTS leistet er in Kombination mit dem Elektromotor an der Vorderachse 380 kW (516 PS), mit Launch Control steigt er auf 420 kW (571 PS) Overboost-Leistung und ein maximales Drehmoment von 955 Nm. Wie beim Macan Turbo ist das Getriebe mit einer Übersetzung von 9,0:1 speziell darauf ausgelegt, dem enormen Drehmoment der Performance-Modelle standzuhalten. Der Macan GTS bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 586 Kilometern. An einer geeigneten Schnellladesäule kann die 100-kWh-Hochvoltbatterie in nur 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden, mit einer Spitzenladeleistung von 270 kW." Lesen Sie mehr bei Porsche.