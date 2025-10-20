Porsche-Chef tritt zurück

HQ

Seit Januar 2022 hat sich der Aktienwert des deutschen Sportwagenherstellers Porsche halbiert und die Verkäufe sind vor allem in den letzten zwei Jahren regelrecht eingebrochen. In einem Versuch, das Ausbluten zu stoppen, wurde nun beschlossen, dass CEO Oliver Blume (der auch CEO von Volkswagen ist, was natürlich auch etwas damit zu tun haben mag, dass er einfach keine Zeit für Porsche hatte, was ein bisschen der Fall zu sein scheint - bizarr genug) zurücktreten muss und dass ein neuer CEO eingesetzt wird. Michael Leiters kommt zuletzt aus der CEO-Rolle von McLaren und wird das Schiff nun wieder auf den richtigen Kiel steuern – so hofft man.

Dr. Wolfgang Porsche:

"Dr. Michael Leiters verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilindustrie. Sein Führungsstil und sein fundiertes Know-how sind ideale Voraussetzungen für den erfolgreichen Vorsitz des Vorstands der Porsche AG. Er und das gesamte Vorstandsteam der Porsche AG genießen das Vertrauen des Aufsichtsrats, die aktuellen Herausforderungen zu meistern."

Blume geht raus.