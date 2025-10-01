Porsche Cayenne Electric enthält alle OLED-Bildschirme der Welt

HQ

Wir alle wissen, dass viele der heutigen Autos, vor allem solche, die mit Batterien betrieben werden, unzählige große, iPad-ähnliche Bildschirme enthalten. Die Mode des "Die meisten Bildschirme gewinnen" in der Automobilwelt ist wirklich außer Kontrolle geraten und das deutlichste Beispiel ist wahrscheinlich das kürzlich gezeigte Interieur des kommenden Porsche Cayenne Electric, wo es so viele OLED-Bildschirme gibt, dass es wie eine Parodie aussieht. Porsche selbst nennt es "Das Interieur der Zukunft", während die Reaktionen vieler Kunden negativ sind. In der Mitte befindet sich eine gebogene OLED, die auf jeder Seite von zwei 14,5" Bildschirmen umgeben ist, zusätzlich dazu ist das Kombiinstrument natürlich auch ein OLED-Bildschirm.