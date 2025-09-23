Porsche ändert seine Meinung und bringt neue Cayman und Boxter mit Benzinmotoren auf den Markt

HQ

Es war im Frühjahr 2020, als Porsche bekannt gab, dass sowohl der Boxter als auch der Cayman (718) elektrifiziert werden und dass die aktuelle Generation die letzte mit Benzinmotor sein wird. Nun ist klar, dass dies nicht der Fall sein wird. Porsche hat es sich erneut anders überlegt und seine strategischen Entscheidungen für die Zukunft überdacht.

Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des legendären Boxer-Six, der auch in der kommenden Generation 718 zum Einsatz kommen wird. Denn die Nachfrage nach ihren Elektroautos schrumpft deutlich, was vor etwas mehr als einer Woche zu der Ankündigung führte, dass der kommende Cullinan-Rivale und große Luxus-SUV kein Elektroauto mehr sein wird, sondern eine benzinbetriebene Geschichte mit oder ohne Hybridunterstützung.

CEO Dr. Oliver Blume: "Wir haben heute die letzten Schritte in der Neuausrichtung unserer Produktstrategie gesetzt. Wir erleben derzeit massive Veränderungen im automobilen Umfeld. Deshalb richten wir Porsche auf breiter Front neu aus. Damit wollen wir neuen Marktrealitäten und veränderten Kundenansprüchen gerecht werden."

Road & Track Magazin: "Was ist der Grund für all diese Veränderungen? In der Mitteilung von Porsche heißt es, es sei die "Antwort des Unternehmens auf das deutlich langsamere Wachstum der Nachfrage nach exklusiven batterieelektrischen Fahrzeugen". Porsche-Chef Dr. Oliver Blume ergänzte: "Das erhöht unsere Flexibilität und stärkt unsere Position in einem derzeit sehr volatilen Umfeld" und "wir wollen die gesamte Bandbreite der Kundenanforderungen erfüllen." Mit der Ankündigung von Porsche, in diesem Geschäftsjahr einen Gewinn von nur 2 % zu erzielen, Statt der 5-7 %, die die Marke zuvor erwartet hatte, scheint der Autohersteller alle notwendigen Hebel in Bewegung zu setzen, um Käufer, die vielleicht noch nicht an einem Elektroauto interessiert sind, fasziniert zu halten. "