HQ

Im Schatten des florierenden kanadischen Technologiesektors, in dem das Vertrauen der Verbraucher oft vom nationalen Branding abhängt, firmiert die weltgrößte Pornoplattform unter dem Banner eines Ahornblatts, doch ihre Sicherheitsversprechen stehen nun auf dem Prüfstand, da jetzt neue Hürden aus Europa kommen.

Das könnte Sie auch interessieren:



Jetzt ist Frankreich das jüngste Land, das den Zugang von Minderjährigen zu Pornografie einschränkt und Websites für Erwachsene wie Pornhub dazu zwingt, Altersverifizierungssysteme einzuführen oder Gefahr zu laufen, gesperrt zu werden, was ab April für internationale Plattformen und Juni für europäische Plattformen gilt.

Das Gesetz verlangt, dass die Nutzer ihr Alter mit Methoden wie einem amtlichen Ausweis oder Gesichtserkennung nachweisen. Die Aufsichtsbehörden sagen, dass der Schritt ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz von Minderjährigen und der Achtung der Privatsphäre der Nutzer schafft, dank eines Systems, das das Alter überprüft, ohne Identitäten zu speichern.

Aber nicht alle sind mit an Bord. Die Muttergesellschaft von Pornhub ficht das Gesetz bereits vor Gericht an, während Kritiker davor warnen, dass sich die Nutzer einfach an VPNs wenden könnten. In der Zwischenzeit bereitet sich das Vereinigte Königreich darauf vor, in diesem Sommer seine eigenen Überprüfungen im Rahmen des Online Safety Act einzuführen.