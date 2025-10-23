Pornhub-Traffic in Großbritannien sinkt um 77 % nach Altersüberprüfung

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Besuche von Pornografieseiten in Großbritannien stark zurückgegangen sind, seit die Regierung im Juli strengere Regeln zur Altersüberprüfung eingeführt hat, so die offiziellen Daten der Regulierungsbehörde Ofcom (via Financial Times).

Demnach sind einige Standorte besonders stark betroffen. Aylo, das Unternehmen hinter Pornhub, berichtete, dass der britische Traffic auf der Plattform nach Inkrafttreten der Regeln um mehr als drei Viertel gesunken ist (77 %).

Die neuen Vorschriften, die Teil des Online Safety Act sind, verlangen von Websites für Erwachsene, das Alter aller britischen Nutzer zu überprüfen, um zu verhindern, dass Kinder auf anstößige Inhalte zugreifen. Pornhub, die meistbesuchte Website für Erwachsene des Landes, verwendet Textnachrichten und E-Mails zur Verifizierung.

Der Leiter der Community- und Markenabteilung von Aylo sagte, das Unternehmen sei "ehrlich schockiert" über den Rückgang des Traffics in Großbritannien. Während sich die VPN-Nutzung nach der Einführung der Regeln vorübergehend verdoppelte und die Benutzer die Verifizierung umgehen konnten, hat Aylo keinen entsprechenden Anstieg festgestellt.

Er warnte davor, dass der Traffic auf konformen Websites wie Pornhub zwar zurückgegangen ist, die Nutzer jedoch auf nicht verifizierte Plattformen wechseln, die oft illegale Inhalte hosten. "Wir haben den Traffic verloren, aber das sind keine Leute, die über Nacht aufgehört haben, Pornos zu schauen. Sie gehen einfach auf andere Websites."

Ofcom bestätigte, dass die zehn meistbesuchten Websites für Erwachsene in Großbritannien, die ein Viertel aller Besuche ausmachen, jetzt Alterskontrollen durchführen. Die Regulierungsbehörde überwacht die Einhaltung und hat Untersuchungen gegen 62 Dienste wegen möglicher Verstöße gegen das Gesetz eingeleitet.

Ein Regierungssprecher betonte, dass der Schutz von Kindern im Internet weiterhin oberste Priorität habe, und wies darauf hin, dass Durchsetzungsmaßnahmen gegen Websites ergriffen werden, die sich nicht daran halten. Was halten Sie von diesen neuen Regeln? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.