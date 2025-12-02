Pornhub ruft Google, Apple und Microsoft um Hilfe auf, nachdem ein staatliches Verbot sein Überleben bedroht

HQ

Pornhub steht vor ernsthaften Herausforderungen, da staatlich vorgeschriebene Sperren im Namen des Kinderschutzes den Zugang zur beliebten Erwachsenenseite zunehmend einschränken. Die Muttergesellschaft der Plattform, Aylo, hat sich an Technologieriesen wie Google, Apple und Microsoft gewandt und um Hilfe bei der Entwicklung eines effektiveren, gerätebezogenen Altersverifizierungssystems gebeten.

Laut einem Brief

Laut einem von Wired erhaltenen Brief hob Aylos Rechtschef die Schwächen der aktuellen Verifizierungsmethoden hervor, die auf einzelnen Webseiten basieren und sich als "grundlegend fehlerhaft und kontraproduktiv" erwiesen haben, um Minderjährige von Erwachsenen-Inhalten fernzuhalten. In Regionen wie Louisiana, wo Nutzer einen Lichtbildausweis hochladen müssen, um auf Pornhub zugreifen zu können, ist der Traffic um 80 % zurückgegangen. Ähnliche Rückgänge wurden im Vereinigten Königreich nach der Einführung des Online Safety Act beobachtet, der einen Gesichtsscan zur Altersbestätigung vorschreibt.

Aylo zu bestehenden Maßnahmen

Aylo argumentiert, dass bestehende Maßnahmen konforme Plattformen ungerecht bestrafen und gleichzeitig verhindern, dass Minderjährige auf unangemessene Inhalte zugreifen. Einige Systeme ließen sich sogar leicht umgehen; im Vereinigten Königreich wurden Algorithmen von Bildern von Videospielfiguren getäuscht. Unterdessen arbeiten viele Erwachsenenseiten weiterhin ohne jegliche Altersüberprüfung, was die beabsichtigte Wirkung des Gesetzes untergräbt.

Pornhubs vorgeschlagene Lösung

Die von Pornhub vorgeschlagene Lösung ist ein Verifikationssystem, das direkt in Benutzergeräte integriert ist. Google bietet möglicherweise die sofortigste Unterstützung mit seinem bereits in Google Play installierten Credential Manager, der es Apps und Websites ermöglicht, das Alter eines Nutzers nach einer einmaligen Verifizierung zu bestätigen. Ein solches System könnte sicherer und zuverlässiger sein als Site-für-Site-Checks und könnte Datenschutzbedenken erwachsener Nutzer adressieren.

Google, Apple und Microsoft

Derzeit hat Apple sich zu Aylos Anfrage nicht geäußert, und Microsoft betont, dass die Altersverifikation von den Diensten selbst übernommen werden sollte. Pornhub hofft, dass eine breitere Einführung der Geräte-Verifikation nicht nur das Geschäft retten könnte, sondern auch den Kinderschutz online verbessern könnte. Da die Debatten über digitale Anonymität und verpflichtende Identifikation zunehmen, könnte dieser Schritt einen Präzedenzfall für die Altersverifikation über Apps und Websites hinweg schaffen, wirft aber auch Fragen zu Datenschutz und Online-Freiheit auf.