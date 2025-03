HQ

Im Schatten des florierenden kanadischen Technologiesektors, in dem das Vertrauen der Verbraucher oft vom nationalen Branding abhängt, firmiert die weltgrößte Pornoplattform unter dem Banner eines Ahornblattes – doch ihre Sicherheitsversprechen werden nun auf den Prüfstand gestellt.

Vor wenigen Tagen hat Philippe Dufresne beim Bundesgericht ein Gesuch eingereicht, um das Gericht dazu zu verurteilen, dass Aylo, einer der weltweit grössten Betreiber von pornografischen Seiten, Maßnahmen ergreifen muss, um sich mit dem kanadischen Datenschutzrecht in Einklang zu bringen.

Philippe Dufresne, Datenschutzbeauftragter von Kanada // Shutterstock

Jenseits der juristischen Arena, die sich von den Gerichten in die Comedy-Clubs Torontos bewegt hat, wo Satire sich oft in politischer Absurdität verbissen kann, ist in letzter Zeit ein Witz zu einem Thema der politischen Diskussion geworden.

Der Instagram-Sketch des Komikers Matthew Puzhitsky, der sich in einem Instagram-Post als falscher Politiker ausgab, während er Kanada ernsthaft vorschlug, den Zugang der Vereinigten Staaten zu Pornhub zu unterbinden, traf einen Nerv und ging viral, als die Handelsspannungen schwelten.

Die Prämisse: Den schwindelerregenden Traffic der in Montreal befindlichen Plattform – über 3 Milliarden monatliche Besuche in den Vereinigten Staaten – als wirtschaftliche Erpressung zu nutzen, ein Schritt, der die digitale Landschaft in den Vereinigten Staaten stören könnte.

Obwohl die begleitende Online-Petition noch nicht viel Aufmerksamkeit erregt hat, spiegelt ihr symbolisches Gewicht den wachsenden Appetit einiger Kanadier auf kreative, wenn auch extreme Gegenmaßnahmen wider.

Aber als das Lachen verblasst, dringt die Realität ein. Die zunehmenden Rechtsstreitigkeiten und das Versagen des Datenschutzes von Pornhub drohen nun, genau die Plattform zu demontieren, die einige Kanadier scherzhaft als digitale Handelsbombe bezeichnen.

Die virale Anziehungskraft des Antrags hing von der Dominanz von Pornhub ab – und von seinen kanadischen Wurzeln. Ethical Capital Partners (ECP), das die Muttergesellschaft Aylo im Jahr 2023 übernommen hat, hat sein Engagement für Vertrauen und Compliance angepriesen.

Doch Kanadas Datenschutzbeauftragter Philippe Dufresne hat kürzlich systemische Lücken bei der Überprüfung der Einwilligung für hochgeladene Inhalte aufgedeckt, was ein Bundesgericht dazu veranlasste, die Datenschutzgesetze durchzusetzen.

Tausende von nicht einvernehmlichen Videos plagen die Plattform seit Jahren, mit Klagen über angeblich träge Reaktionen auf Löschanträge, die mit dem ausgefeilten Rebranding von ECP kollidieren und nicht nur seine ethischen Ansprüche, sondern auch die Machbarkeit des Einsatzes als Waffe untergraben.

Während Puzhitskys Gag Anklang fand, verkompliziert die Zerbrechlichkeit der Plattform die Fantasie. Aylos Anwaltsteam verbrachte fast ein Jahr damit, Dufresnes vernichtenden Bericht zu blockieren, in dem detailliert beschrieben wird, wie laxe Sicherheitsvorkehrungen verheerende Folgen für die Opfer hatten.

Aylo (früher bekannt als MindGeek) ist ein kanadisches multinationales Pornokonglomerat, das sich im Besitz der kanadischen Private-Equity-Firma Ethical Capital Partners befindet // Shutterstock

In der Zwischenzeit warnen Forscher davor, dass die Algorithmen von Pornhub – die den Schockwert über die Sicherheit der Nutzer stellen – immer noch frauenfeindliche Inhalte und fiktionalisierte Übergriffsszenarien fördern – Themen, die den kulturellen Einfluss und die Nutzerbasis des Unternehmens untergraben könnten.

Wenn Ottawa ernsthaft in Erwägung ziehen würde, den Zugang zu den Vereinigten Staaten einzuschränken, würde dies die Gefahr bergen, dass eine Plattform, die bereits beschuldigt wird, kanadisches Recht missachtet zu haben, ihre rechtlichen Schwachstellen offenzulegen und laufende Datenschutzuntersuchungen zu erschweren.

Die Ironie ist krass: Ein Unternehmen, das in Datenschutzskandale verwickelt ist, kann kaum als Symbol für nationale Hebelwirkung dienen. Selbst die geringe Zugkraft der satirischen Petition deutet auf ein Unbehagen hin, Kanadas Handelsstrategie mit einer moralisch belasteten Industrie zu verknüpfen.

Und während der Vorschlag spielerisch die Abhängigkeit der Amerikaner schürt, könnten die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten der ECP – und das Potenzial für gerichtlich angeordnete Reformen – den Traffic von Pornhub lange vor einem unwahrscheinlichen Vergeltungsverbot neutralisieren.

Im Moment bleibt abzuwarten, ob Kanadas hartes Durchgreifen gegen den Datenschutz Pornhub dazu zwingen wird, sich endlich an seine angepriesenen Prinzipien zu halten – oder ob der schwindende Ruf der Plattform sie als Waffe, ob satirisch oder anderweitig, unbrauchbar machen wird.