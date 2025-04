HQ

Im Schatten des florierenden kanadischen Technologiesektors, in dem das Vertrauen der Verbraucher oft vom nationalen Branding abhängt, firmiert die weltgrößte Pornoplattform unter dem Banner eines Ahornblattes, doch ihre Sicherheitsversprechen stehen nun auf dem Prüfstand, da neue Hürden aus Europa kommen.

Das könnte Sie auch interessieren:



Jetzt kommt aus dem Herzen Europas ein neuer digitaler Gatekeeper, eine Altersverifizierungs-App, die von der Deutschen Telekom und dem Biometrieunternehmen Scytáles unterstützt wird und darauf abzielt, die Art und Weise, wie Erwachsene beweisen, dass sie alt genug sind, um online zu sehen, was sie wollen, neu zu gestalten.

Obwohl die App als datenschutzfreundlich und sicher angepriesen wird, hat sie eine heftige Debatte ausgelöst: Wer sollte bezahlen, wer sollte den Zugang kontrollieren und wessen Vision von Sicherheit sollte sich durchsetzen? Für Pornhub, das seinen Hauptsitz unter Kanadas digitalem Ahornblatt hat, könnte dies eine Abrechnung signalisieren.

Bei dem Schritt der Europäischen Union geht es nicht nur darum, Klicks von Minderjährigen zu blockieren. Es geht darum, wer die Schlüssel zu den Toren des Internets für Erwachsene in der Hand hält. Kritiker warnen davor, dass ein staatliches Modell private Lösungen einfrieren könnte, denen bereits Millionen vertrauen.

Andere sehen es als notwendigen Schritt an, um den digitalen Raum von unkontrollierten Giganten zurückzuerobern. Pornhub, das einst von seiner Dominanz überzeugt war, sieht sich nun einer Realität gegenüber, in der die öffentliche Politik die Regeln des Engagements diktieren kann, so dass es abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.