HQ

Geopolitik spielt sich oft in großen Gesten ab, aber Kanada hat eine subtilere, aber nicht weniger pointierte Form der Vergeltung gegen seinen südlichen Nachbarn gewählt. Pornhub als Kanadas geheime Handelswaffe könnte in Gefahr sein, so dass sich die Kanadier dem Kaffee zuwenden.

Die bescheidene Kaffeetasse ist zum jüngsten Schlachtfeld in den anhaltenden Handelsspannungen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten geworden. In den kanadischen Cafés wird der einst allgegenwärtige "Americano" in "Canadiano" umbenannt.

Die Veränderung, die vom Kaffeeröster Kicking Horse Coffee angeführt wird, ist mehr als nur eine Namensänderung, es ist ein Statement. Der "Americano", der ironischerweise während des Zweiten Weltkriegs in Italien geboren wurde, um den milderen Gaumen amerikanischer Soldaten zu bedienen, ist seit langem ein globales Grundnahrungsmittel.

Aber in Kanada, wo die Anti-US-Stimmung inmitten anhaltender Handelsstreitigkeiten und eskalierender politischer Spannungen brodelt, wird das Getränk nun als mächtiges Symbol der Unabhängigkeit und nationalen Identität zurückerobert.

Cafés von Vancouver bis Halifax begrüßen die Veränderung, einige entscheiden sich sogar für "Mexicano" aus Solidarität mit Mexiko, einem weiteren Land, das im Fadenkreuz steht, insbesondere nach Trumps Entscheidung, den "Golf von Mexiko" in "Golf von Amerika" umzubenennen.

Es bleibt abzuwarten, ob Trump sich zu dieser neuen Entwicklung äußern wird. Aber in der Zwischenzeit können wir uns immer noch einige der Fotos ansehen, die online die Runde gemacht haben. Was denkst du? Hat "Canadiano" einen schönen Klang?

Lesen Sie hier den Nachrichtenartikel über Kanada, das Pornhub verbietet.