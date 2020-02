Population Zero in erstem Trailer vorgestellt

Obwohl die ersten Trailer-Szenen etwas anderes suggerieren haben wir es bei Population Zero nicht mit der neuen Erweiterung von No Man's Sky zu tun. Der neue Titel von Enplex Games ist ein Survival-Game, in dem wir uns mit Gleichgesinnten zusammenschließen müssen, um gegen Gruppen anderer Spieler auf einem feindlichen, fremden Planeten zu bestehen. Wie die Entwickler sagen, können bis zu einhundert Personen auf einem Server koexistieren. Population Zero wird im Mai diesen Jahres in die Early-Access-Phase übergehen und dort nach aktuellem Plan etwa neun Monate lang köcheln. Derzeit ist nicht bekannt, ob das Spiel auf anderen Plattformen als dem PC veröffentlicht wird.

