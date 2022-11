Poppy Playtime-Entwickler MOB Games startet diesen Dezember ein kostenloses Koop-Horror-Erlebnis

Der Entwickler hinter dem schrecklichen Poppy Playtime hat angekündigt, dass er an einem kostenlosen kooperativen Horrorerlebnis namens Project: Playtime arbeitet. Scheinbar als Erweiterung dieses gruseligen Universums konzipiert, wird das Spiel sehr bald auf Steam erscheinen, irgendwann im Dezember, um genau zu sein.

Das Spiel wurde gestern vom Entwickler in einem Tweet angekündigt, in dem es hieß: "Wir freuen uns, unser nächstes Spiel anzukündigen ... Project: Playtime erscheint diesen Dezember auf Steam. Project: Playtime ist ein kostenloses Koop-Horrorerlebnis, in dem du und deine Freunde versuchen müssen, die unaussprechlichen Schrecken zu überleben, die tief in der Playtime Co.-Fabrik warten... "

Ansonsten schließt die Ankündigung mit dem Zusatz, dass MOB Games seit sechs Monaten an dem Spiel arbeitet und dass es bis zum Start nächsten Monat weiterhin necken wird, was genau das Projekt ist.